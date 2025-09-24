主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2228( 681)
TOPIX先物 12月限 1858( 1069)
日経225ミニ 12月限 2053( 2049)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1141( 144)
TOPIX先物 12月限 2449( 950)
日経225ミニ 12月限 1447( 1447)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 550( 262)
TOPIX先物 12月限 4061( 158)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 885( 636)
TOPIX先物 12月限 703( 703)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 495( 199)
TOPIX先物 12月限 265( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1685( 925)
3月限 19( 19)
TOPIX先物 12月限 1852( 378)
日経225ミニ 10月限 4891( 2039)
11月限 119( 45)
12月限 77134( 33582)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 667( 447)
3月限 8( 6)
日経225ミニ 10月限 2458( 1170)
11月限 20( 4)
12月限 44256( 21858)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 568( 568)
11月限 19( 19)
12月限 4637( 4637)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 695( 695)
3月限 20( 20)
日経225ミニ 10月限 738( 738)
11月限 22( 22)
12月限 27717( 27717)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
