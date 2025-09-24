　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2228(　　 681)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1858(　　1069)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2053(　　2049)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1141(　　 144)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2449(　　 950)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1447(　　1447)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 550(　　 262)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4061(　　 158)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 885(　　 636)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 703(　　 703)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 495(　　 199)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 265(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1685(　　 925)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1852(　　 378)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4891(　　2039)
　　　　　 　 　11月限　　　　 119(　　　45)
　　　　　 　 　12月限　　　 77134(　 33582)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 667(　　 447)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 8(　　　 6)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2458(　　1170)
　　　　　 　 　11月限　　　　　20(　　　 4)
　　　　　 　 　12月限　　　 44256(　 21858)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 568(　　 568)
　　　　　 　 　11月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　12月限　　　　4637(　　4637)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 695(　　 695)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 738(　　 738)
　　　　　 　 　11月限　　　　　22(　　　22)
　　　　　 　 　12月限　　　 27717(　 27717)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース