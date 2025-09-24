外国証券 先物取引高情報まとめ（9月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11588( 11588)
3月限 26( 26)
TOPIX先物 12月限 15955( 15955)
日経225ミニ 10月限 9676( 9676)
11月限 134( 134)
12月限 230404( 230404)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3856( 3856)
3月限 27( 27)
TOPIX先物 12月限 8855( 8855)
日経225ミニ 10月限 5152( 5152)
11月限 271( 271)
12月限 124522( 124522)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 315( 315)
日経225ミニ 12月限 400( 400)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 225( 225)
TOPIX先物 12月限 2563( 2483)
日経225ミニ 12月限 9050( 8822)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 659( 659)
TOPIX先物 12月限 2517( 2517)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
12月限 12145( 12145)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 457( 457)
TOPIX先物 12月限 567( 567)
日経225ミニ 12月限 452( 444)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1566( 1566)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 4015( 4015)
日経225ミニ 10月限 36( 36)
12月限 42903( 42903)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 92( 92)
TOPIX先物 12月限 440( 440)
日経225ミニ 12月限 587( 587)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 241( 241)
TOPIX先物 12月限 452( 452)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 61( 61)
TOPIX先物 12月限 131( 131)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 99( 99)
日経225ミニ 10月限 211( 211)
11月限 10( 10)
12月限 398( 398)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース