　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 11588(　 11588)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 15955(　 15955)
日経225ミニ　 　10月限　　　　9676(　　9676)
　　　　　 　 　11月限　　　　 134(　　 134)
　　　　　 　 　12月限　　　230404(　230404)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3856(　　3856)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　27(　　　27)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8855(　　8855)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5152(　　5152)
　　　　　 　 　11月限　　　　 271(　　 271)
　　　　　 　 　12月限　　　124522(　124522)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 315(　　 315)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 400(　　 400)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 225(　　 225)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2563(　　2483)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9050(　　8822)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 659(　　 659)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2517(　　2517)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　 12145(　 12145)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 457(　　 457)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 567(　　 567)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 452(　　 444)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1566(　　1566)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4015(　　4015)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　12月限　　　 42903(　 42903)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　92(　　　92)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 440(　　 440)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 587(　　 587)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 241(　　 241)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 452(　　 452)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　61(　　　61)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 131(　　 131)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　99(　　　99)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 211(　　 211)
　　　　　 　 　11月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　12月限　　　　 398(　　 398)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース