　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 16633(　 15915)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 207(　　　 7)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 22520(　 22109)
日経225ミニ　 　10月限　　　 10406(　　8906)
　　　　　 　 　11月限　　　　 107(　　 107)
　　　　　 　 　12月限　　　192810(　192810)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 13871(　 12768)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　36(　　　36)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 19847(　 19297)
日経225ミニ　 　10月限　　　　7426(　　6926)
　　　　　 　 　11月限　　　　 104(　　 104)
　　　　　 　 　12月限　　　130860(　130860)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 782(　　 367)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 932(　　 561)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　2091(　　2091)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1106(　　 576)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4057(　　2970)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　　2901(　　2891)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4688(　　2692)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11864(　　8347)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 122(　　 122)
　　　　　 　 　12月限　　　　7563(　　7563)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1854(　　1192)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3484(　　3252)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4136(　　4136)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1571(　　1526)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5255(　　5248)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　29(　　　 9)
　　　　　 　 　11月限　　　　　15(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　 25603(　 25439)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　87(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 868(　　 203)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 125(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5270(　　 949)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 115(　　 115)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　99(　　　99)
　　　　　 　 　11月限　　　　　18(　　　18)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース