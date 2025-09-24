外国証券 先物取引高情報まとめ（9月24日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16633( 15915)
3月限 207( 7)
TOPIX先物 12月限 22520( 22109)
日経225ミニ 10月限 10406( 8906)
11月限 107( 107)
12月限 192810( 192810)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13871( 12768)
3月限 36( 36)
TOPIX先物 12月限 19847( 19297)
日経225ミニ 10月限 7426( 6926)
11月限 104( 104)
12月限 130860( 130860)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 782( 367)
TOPIX先物 12月限 932( 561)
日経225ミニ 10月限 1000( 0)
12月限 2091( 2091)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1106( 576)
TOPIX先物 12月限 4057( 2970)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
12月限 2901( 2891)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4688( 2692)
TOPIX先物 12月限 11864( 8347)
日経225ミニ 10月限 122( 122)
12月限 7563( 7563)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1854( 1192)
3月限 500( 0)
TOPIX先物 12月限 3484( 3252)
日経225ミニ 12月限 4136( 4136)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1571( 1526)
TOPIX先物 12月限 5255( 5248)
日経225ミニ 10月限 29( 9)
11月限 15( 0)
12月限 25603( 25439)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 87( 0)
TOPIX先物 12月限 868( 203)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 125( 0)
TOPIX先物 12月限 5270( 949)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 500( 0)
TOPIX先物 12月限 115( 115)
日経225ミニ 10月限 99( 99)
11月限 18( 18)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
