「日経225オプション」10月限プット手口情報（24日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
松井証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 5( 5)
SBI証券 8( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 104( 104)
SBI証券 69( 59)
三菱UFJeスマート 24( 24)
松井証券 11( 11)
楽天証券 6( 6)
マネックス証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
SBI証券 42( 24)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
