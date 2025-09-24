　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万4750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　26(　　26)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 104(　 104)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　69(　　59)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　24(　　24)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万5250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万5500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　28(　　28)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　42(　　24)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

