「日経225オプション」10月限プット手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 398( 198)
SBI証券 142( 38)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
野村証券 25( 25)
楽天証券 12( 12)
ビーオブエー証券 12( 12)
BNPパリバ証券 9( 9)
JPモルガン証券 47( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
安藤証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯4万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
SBI証券 5( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
SBI証券 21( 17)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
BNPパリバ証券 10( 10)
◯4万5625円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯4万5750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
