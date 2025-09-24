「日経225オプション」10月限コール手口情報（24日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6625円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 105( 105)
SBI証券 67( 31)
松井証券 24( 24)
楽天証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 8( 8)
インタラクティブ証券 7( 7)
BNPパリバ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
松井証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 192( 192)
SBI証券 216( 150)
楽天証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 14( 14)
松井証券 9( 9)
BNPパリバ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
三菱UFJeスマート 16( 16)
SBI証券 21( 11)
楽天証券 9( 9)
松井証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
SBI証券 44( 32)
楽天証券 22( 22)
松井証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
岩井コスモ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
