　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万6625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万6500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 205(　 205)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　 100)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　63(　　27)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　26(　　26)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　15(　　15)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 9(　　 9)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万6375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万6250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　41)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万6125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　55(　　55)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万6000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 417(　 317)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 109(　　83)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 122(　　52)
ソシエテジェネラル証券　　　　　49(　　49)
東海東京証券　　　　　　　　　　40(　　40)
野村証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　23(　　23)
広田証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
マネックス証券　　　　　　　　　14(　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　10(　　10)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 5(　　 5)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　50(　　 0)


◯4万5875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　16(　　16)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)