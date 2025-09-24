「日経225オプション」10月限コール手口情報（24日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 205( 205)
JPモルガン証券 100( 100)
SBI証券 63( 27)
BNPパリバ証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
松井証券 17( 17)
楽天証券 15( 15)
モルガンMUFG証券 15( 15)
SMBC日興証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
安藤証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯4万6375円コール
取引高(立会内)
マネックス証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
BNPパリバ証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 417( 317)
SBI証券 109( 83)
BNPパリバ証券 122( 52)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
東海東京証券 40( 40)
野村証券 25( 25)
楽天証券 23( 23)
広田証券 18( 18)
松井証券 16( 16)
マネックス証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ゴールドマン証券 5( 5)
UBS証券 5( 5)
安藤証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
バークレイズ証券 50( 0)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 16( 16)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
