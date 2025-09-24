Uru「それを愛と呼ぶなら」が自身2曲目のストリーミング累計2億回再生突破
Uruの楽曲「それを愛と呼ぶなら」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生数で2億回を突破した。
■『THE FIRST TAKE』のパフォーマンスも話題に
「それを愛と呼ぶなら」は、TBS系日曜劇場『マイファミリー』の主題歌として書き下ろされ、2022年4月24日に配信リリース。同年6月1日にはシングルCDとしても発売され、2023年2月にはアルバム『コントラスト』に収録された。
配信開始以降、ドラマ放送とともにチャートを上昇し、さらに2023年2月に公開された『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）での披露を契機に再注目され、長期にわたるストリーミングヒットとなった。
Uruのストリーミング実績としては、ドラマ『テセウスの船』主題歌「あなたがいることで」が2億回再生突破しており、本楽曲で2曲目の大台達成となる。
これまで数々の映画、ドラマ、アニメの主題歌を手掛けてきたUruだが、2025年も7月クールTBS系金曜ドラマ主題歌『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌「Never ends」、映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌「手紙」を担当。さらに10月クールTVアニメ『永久のユウグレ』オープニングテーマに新曲「プラットフォーム」が決定しいる。
■リリース情報
2025.10.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「プラットフォーム」
