きっかけは、アメリカの政府機関の職員を名乗る、横文字の名前の女からの国際電話でした。県内の50代男性が、約3000万円相当の暗号資産をだまし取られる、うそ電話詐欺の被害にあっていたことが分かりました。



県警によりますと、2025年2月上旬、県内の50代の男性の携帯に、国際電話から着信がありました。電話に出ると、アメリカの政府機関の職員を名乗る、横文字の名前の女が、日本語でこう持ち掛けてきたといいます。





(米政府機関の職員を名乗る女)「あなたの暗号資産が凍結されている。凍結解除のサポートをする」男性は、過去に暗号資産を運用したことがあったことから、女の話を信じ、サポートを依頼しました。その後、女から「凍結解除には、暗号資産を一時的に送金して、資産証明をする必要がある」などと言われ、男性は女の同僚を名乗る人物からSNSで送られてきたアドレスに暗号資産を送金したいうことです。2025年2月中旬から、6月中旬までに9回送金し、被害額は約3000万円相当になるということです。8月上旬に、暗号資産が返ってこないことを不審に思った男性が、警察に相談したことで被害が発覚しました。県内では、暗号資産がだまし取られる詐欺の被害が増えていて、県警は一度も会ったことのない人物から送金を要求された場合は、詐欺を疑い警察や家族に相談するよう呼びかけています。