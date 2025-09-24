Laura day romance、二部作の後編となるアルバム『合歓る - bridges』リリース決定
Laura day romanceが、12月24日にアルバム『合歓る - bridges』をリリースすることを発表した。
本作は、2025年2月に発表されたアルバム『合歓る - walls』と対をなす二部作の後編。この二部作は、二人の登場人物を巡る共通性と差異が生み出す物語をテーマに書き下ろされたコンセプトアルバムとなる。
『合歓る - bridges』はCDおよび配信でリリースされ、先行シングル「ライター」「プラトニック」を含む全10曲を収録。このリリースに合わせて、配信限定でのリリースだった前編『合歓る - walls』のCD化も決定。
さらに、二部作を一つにまとめた『合歓る - walls or bridges』も同時リリースされる。入れ子構造によって連なるメタな仕掛けが施されたアートワークは、ボーカルの井上花月が手がけた。
1,000枚限定生産となる二部作完全盤BOX『合歓る - walls or bridges』は、3CD＋Blu-rayの4枚の紙ジャケが身蓋箱に収められた特装BOX仕様。「合歓る」二部作に加え、アルバム未収録シングルを収めたボーナスCDと、2025年4月に東京国際フォーラム ホールCで開催されたワンマンライブのライブBlu-rayが収録される。
さらに、約100Pのブックレット（全収録楽曲の歌詞・未公開写真・制作ノートの一部・書き下ろしテキストなどで構成予定）も同梱される。
『合歓る - walls or bridges』『合歓る - walls』『合歓る - bridges』
2025年12月24日リリース
CD予約：https://lnk.to/Ldr_wallsorbridges
『合歓る - walls or bridges [二部作完全盤/1,000枚限定生産]』
BOX+3CD+Blu-ray+Book / PCCA-06449 / 11,900円(税込)
[DISC 1: walls]5-10-15 I swallowed｜夢みる手前Sleeping pills｜眠り薬Amber blue｜アンバーブルー深呼吸=time machine転校生｜a new life!mr.ambulance driver｜ミスターアンビュランスドライバーsubtle scent｜微香性プラットフォーム｜platform smoking room｜喫煙室渚で会いましょう｜on the beach
[DISC 2: bridges]何光年？｜how far…?ライター｜lighter分かってる知ってる｜yes, I knowプラトニック｜platonicランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark肌と雨｜skin and rain恋人へ｜Koibitohemaking a bridge｜橋を架けるorange and white｜白と橙後味悪いや｜sour
[DISC 3: Bonus Tracks]Young lifebrighter brighter透明リグレットベイビーズheart
[DISC 4: Live Blu-ray]
Laura day romance oneman live 2025 wonderwall
2025.4.29 東京国際フォーラム ホールC
『合歓る - walls [壁盤]』
CD / PCCA-06450 / 2,900円(税込)
『合歓る - bridges [橋盤]』
CD / PCCA-06451 / 2,900 円(税込)
＜Laura day romance tour 2025 a perfect review＞
2025年10月03日（金）北海道・札幌cube garden
2025年10月19日（日）宮城・仙台darwin
2025年11月02日（日）大阪・BIGCAT
2025年11月09日（日）福岡・BEAT STATION
2025年11月16日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO
2025年11月23日（日）東京・Zepp Shinjuku
チケット代：
・スタンディング ⼀般 5,500円（税込／ドリンク代別）
・スタンディング U-22割 4,500円（税込／ドリンク代別）
・スタンディング U-12割 3,000円（税込／ドリンク代別）（保護者同伴必須）
