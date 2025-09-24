MAXが、39枚目シングル「ALDEBARAN」を本日配信リリースした。

「ALDEBARAN」は、HIMの楽曲をカバーしたもので、同アーティストの楽曲をカバーするのは「銀河の誓い」に続いて2度目となる。作曲はSPEED等のプロデュースで知られる伊秩弘将。「銀河の誓い」の流れを汲む「THE 4つ打ちサウンド」に、「銀河の誓い」の25年後を想定した歌詞を作詞家・shungo.が作った。

「ALDEBARAN」とは、おうし座で最も明るい光を放つ1等星の恒星のことで、冬のダイヤモンドを形成するひとつ。その呼称である「アルデバラン」は、アラビア語の「al Dabaran （後に続くもの）」に由来し、「後追い星」という異名も持つことから、今作中においては「後世に続くもの」、引いては「自身のこれまでを振り返り、改めて自分と自分の頑張りを再評価しつつ、そこに至るまでのすべての経験、出逢い、別れにすら感謝を忘れずに、今後も怯むことなく未来に邁進していこう」という気概を盛り込んでいるという。

◾️新曲「ALDEBARAN」 配信：https://avex.lnk.to/ALDEBARAN