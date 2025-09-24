µ×ÊÝÅÄÍø¿¡ßTV¥¢¥Ë¥á¡ØLet¡Çs Play¡Ù¡¢¥³¥é¥Ü´ë²èÂè3ÃÆ¡ÖMissing¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
µ×ÊÝÅÄÍø¿¤¬¡¢OP¡õED¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÌ³¤á¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØLet¡Çs Play¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²èÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖMissing¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Âè1ÃÆ¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×¡¢Âè2ÃÆ¡ÖLOVE RAIN ¡ÁÎø¤Î±«¡Á¡×¤¬´û¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖMissing¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥à¤È¥ê¥ó¥¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤«¤é¥¤¥ó¥È¥í¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÅÓÃæ¤Ë¤Ï²áµî¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤í¤Î£²¿Í¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ØLet¡Çs Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ï10·î1Æü¤è¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¼Ìë¥¢¥Ë¥áÏÈ¡Ö+Ultra¡×¤Û¤«¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î2Æü¤Ë¤Ï¤ÎOP¡õED¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö1, 2, Play¡×¡ÖLeft & Right¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£11·î26Æü¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤¬¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥°¥ë¡¼¥ô¡É¤ò´¶¤¸¤ë2¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥¢¥Ë¥á¤È¤È¤â¤Ë³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØLet¡Çs Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡Ù
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
10·î1Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö+Ultra¡×¤Û¤«¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË24:45¡ÁÊüÁ÷Í½Äê¡£
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Îß·×±ÜÍ÷¿ô9²¯²ó°Ê¾å¡¢
ËÌÊÆ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬
2025Ç¯TV¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ª
ÉñÂæ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡½¡½¡½¡£
¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÌ´¤ß¤ë22ºÐ¤Î¥µ¥à¡¦¥ä¥ó¥°¤Ï
ÃËÀ¤È¤Î¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢
3¿Í¤ÎÃËÀ¤ÈµÞÀÜ¶á¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥µ¥àÌò¤Ï
»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤áÀ¼Í¥¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¡¢
º£¤â¤Ê¤ª³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë²Öß·¹áºÚ¤¬±é¤¸¤ë¡£
Îø°¦¡¦»Å»ö¡¦Í§¿Í¡¦²ÈÂ²¡¦¾Íè¤ÎÌ´¡¦²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡Ä
ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»þ¤ËÁªÂò¤ò¤·¡¢¤½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Èà½÷¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
Îø°¦Ì¤·Ð¸³¤Î¥µ¥à¤Ë¤è¤ë¡ÈÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡È¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡½¡½¡½
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡Ú¿ÍÀ¸¡Û¤Ï¡Ú¥²¡¼¥à¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÚÁªÂò¡Û¤ÎÏ¢Â³¡½¡½¡½
22ºÐ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤Î¥µ¥à¡¦¥ä¥ó¥°¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÌµÎà¤Î¥²¡¼¥à¹¥¤¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥²¡¼¥à³«È¯¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌÀ¤±Êë¤ì¡¢
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡ØRUMINATE(¥ë¥ß¥Í¥¤¥È)¡Ù¤ò¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ª
¤·¤«¤·¡¢Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¤Î¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥í¡¼¤¬¹óÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢
¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¥µ¥à¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¨¡¨¡¡ª
¥µ¥à¤Î²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ä¡¢
ÍÄÆëÀ÷¤Ç¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤Î¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¤Ê¤É¡¢
¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµ¡¤Ë¡¢¥µ¥à¤È¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤È¤Î´Ø·¸¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÆ°¤½Ð¤¹¡£
¿Æ¤«¤é²áÊÝ¸î¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥µ¥à¤Ï¡¢
ÃËÀ¤È¤ÎµÞÀÜ¶á¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿ºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥²¡¼¥à¤ò
¥µ¥à¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡½¡ª¡©
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Leeanne M. Krecic (Mongie)
´ÆÆÄ¡§ÉÚ°ÂÂçµ®
Éû´ÆÆÄ¡§¿¹»³°¦µÝ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¾¾°æ°¡Ìï
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤¨¤Ó¤â
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³¤Ï·Âôºé´õ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÓÅÄÍµÊå
¿§ºÌÀß·×¡§ÅçÊý°¡Ìð»Ò¡¡ÎëÌÚ°½Çµ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³±Û¹¯»Ê
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ËÅìÀµ»Ö¡¡ÀÐ¸«Í¥ºî
ÊÔ½¸¡§¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ
²»³Ú¡§¥³¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°´Ö²íÊ¸
¥²¡¼¥à¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡§Night Tempo¡ÖRUMINATE¡×
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡§µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ö1, 2, Play¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡§µ×ÊÝÅÄÍø¿¡ÖLeft & Right¡×
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§OLM
¢¡¥¥ã¥¹¥È
¥µ¥à¡¦¥ä¥ó¥°¡§²Öß·¹áºÚ
¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥í¡¼¡§ÅÚ²°¿ÀÍÕ
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡§ÃæÂ¼Íª°ì
¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¡§º´ÁÒ°½²»
¥ô¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥½¥ó¥°¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
¥â¥Ë¥«¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡§±àºêÌ¤·Ã
¥À¥é¥¹¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡§ÅÏÊÕ ¹É
¥¨¥¤¥Ö¡¦¥«¥ë¥Õ¡¼¥ó¡§ÄÔ°æ·ò¸ã
¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È¡§·ªºäÆîÈþ
¥¨¥É¥¬¡¼¡§¾¾ÅÄ·ò°ìÏº
¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
¥¦¥á¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥Æ¥ë¡§È«Ãæ Í´
¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡§ºØ²ì¤ß¤Ä¤
¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦A¡¦¥ä¥ó¥°¡§»°Âð·òÂÀ
¢¡WEB
TV¥¢¥Ë¥á¡ØLet¡Çs Play ¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§letsplay-anime.com
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@letsplay_anime
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#lets_anime¡¡#¥ì¥Ã¥×¥ì
© Let¡Çs PlayÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE BADDEST ¸¡õTimeless Hits¡Ù
9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡¡SECL-3230¡Á3232
¡¦CD2ËçÁÈ¡ÜBD¡¡¡ï6,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü
Special Movie¡¡

Tour¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È + ÁÇ´é¤ÎKUBOTA 2024¡Á¡Æ25¡¡
2025.1.22@ Festival hall (OSAKA)
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¡¡ SECL-3233¡Á3235
¡¦CD2ËçÁÈ¡ÜDVD ¡ï6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü
Special Movie¡¡

Tour¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È + ÁÇ´é¤ÎKUBOTA 2024¡Á¡Æ25¡¡
2025.1.22@ Festival hall (OSAKA)
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡¡SECL-3236¡Á3237
¡¦CD2ËçÁÈ¡¡¡ï4,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1.the Beat of Life
(¡ÖCITIZEN¡×¥Ö¥é¥ó¥É»þ·× 100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É²£ÃÇ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ØLAYERS of TIME¡ÙCM¥½¥ó¥° 2024Ç¯)
2.Boogie Ride ¡ÁRide On Mix¡Á
(¥¹¥º¥ ¡Ö¥¨¥¹¥¯¡¼¥É¡× CM¥½¥ó¥°¡¡2020Ç¯¡Ë
3.So Beautiful ¡Ámore beautiful mix¡Á
(¥³¡¼¥»¡¼¡ÖESPRIQUE ÀÖ¤Îµ¨Àá¡×ÊÓCM¥½¥ó¥°¡¡2018Ç¯¡Ë
4.Smile¡¦Eyes¡¦Cry
5.Bring me up!
(¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Öup!¡×CM¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡¡2012Ç¯¡Ë
6.½ô¹Ô¤ÏÌµ¾ï
(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖWBS(¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È)¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¡2025Ç¯¡Ë
7.Make U Funky
(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡¡2018Ç¯)
8.¤½¤Î¿Í
(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡× 11·î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡¡2019Ç¯¡Ë
9.¶õ¤Î»í ¡ÁPiano after those days¡Á
10.Upside Down
(¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Öup!¡×TVCM¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡¡2014Ç¯¡Ë
11.Free Style
(¡Ö¥·¥å¥¦¥§¥Ã¥×¥¹¡×CM¥½¥ó¥°¡¡2014Ç¯¡Ë
12.Soul 2 Soul feat. AI
13.LIFE
(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉÂ±¡¤Î¼£¤·¤«¤¿¡×¼çÂê²Î¡¡2020Ç¯¡Ë
14.You Go Lady
(¥³¡¼¥»¡¼¡ÖESPRIQUE ¤¯¤Á¤Ó¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡×ÊÓCM¥½¥ó¥°¡¡2018Ç¯¡Ë
15.Loving Power
(¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥¹¡×CM¥½¥ó¥°¡¡¡¡2015Ç¯¡Ë
16.Brand New Eyes
(¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥ì¥ó¥É¡×CM¥½¥ó¥°¡¡2025Ç¯¡Ë
¢¡Disc2 ¡ÖTimeless Hits¡×
1.LA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG
2.SUNshine, MOONlight
3.LOVE RAIN ¡ÁÎø¤Î±«¡Á
4. the Sound of Carnival ¡Á2025 edition¡Á
5.Î®À±¤Î¥µ¥É¥ë
6.Missing
7.±«²»¡Áin your face vocal¡Á¡¡
8.Dance If You Want It¡¡¡¡
9.À¼¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤
10.TIME¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¼Í¤¿¤ì¤Æ¡¦¡¦¡¦¡¡¡¡
11.Indigo Waltz¡Ç93(DEDICATE TO MICHAEL C.HOFFMAN)
12.±Ê±ó¤ÎÍã¡¡
13.CRY ON YOUR SMILE
14.You were mine
15.Cymbals
¡ã½é²ó±ÇÁüÆÃÅµ¡ä
Special Movie¡¡

Tour¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È + ÁÇ´é¤ÎKUBOTA 2024¡Á¡Æ25¡¡
2025.1.22@ Festival hall (OSAKA)
¢£¡ãToshinobu Kubota 40th Anniversary Tour 2025-26¡ÈBig up!¡É¡ä
2025Ç¯¡¡¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
9/20¡ÊÅÚ¡Ë ÀÐÀî¡§¶âÂô²Î·àºÂ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
9/21¡ÊÆü¡Ë Ê¡°æ¡§¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥é¥¶ ¥¨¥ë¥Ô¥¹Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:00 18:00
9/23¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë ÀéÍÕ¡§¾¾¸Í¡¦¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21 Âç¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
9/28¡ÊÆü¡Ë ºë¶Ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
10/2¡ÊÌÚ¡Ë Ê¡Åç¡§¤¤¤ï¤·Ý½ÑÊ¸²½¸òÎ®´Û¥¢¥ê¥ª¥¹ ¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥óÂç¥Û¡¼¥ë 17:30 18:30
10/4¡ÊÅÚ¡Ë ´ä¼ê¡§À¹²¬»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡¡Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:00 18:00
10/5¡ÊÆü¡Ë ½©ÅÄ¡§¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
10/10¡Ê¶â¡Ë »³¸ý¡§¼þÆî»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
10/12¡ÊÆü¡Ë ¹Åç¡§¤Õ¤¯¤ä¤Þ·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë ¥ê¡¼¥Ç¥ó¥í¡¼¥º Âç¥Û¡¼¥ë 17:00 18:00
10/19¡ÊÆü¡Ë ÀÅ²¬¡§ÉÙ»Î»ÔÊ¸²½²ñ´Û¥í¥¼¥·¥¢¥¿¡¼Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:00 18:00
10/21¡Ê²Ð¡Ë »°½Å¸©¡§»°½Å¸©Ê¸²½²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
10/23¡ÊÌÚ¡Ë Åìµþ¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
10/31¡Ê¶â¡Ë Ê¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
11/1¡ÊÅÚ¡Ë Ê¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
11/3¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë ¼¯»ùÅç¡§Àî¾¦¥Û¡¼¥ë Âè1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 16:00 17:00
11/9¡ÊÆü¡Ë µþÅÔ¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:00 18:00
11/10¡Ê·î¡Ë Ê¼¸Ë¡§¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
11/15¡ÊÅÚ¡Ë ´ôÉì¡§ÅÚ´ô»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶ ¥µ¥ó¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
11/16¡ÊÆü¡Ë ÀÅ²¬¡§¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
11/21¡Ê¶â¡Ë Åìµþ¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
11/26¡Ê¿å¡Ë ËÌ³¤Æ»¡§ÂÓ¹»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
11/28¡Ê¶â¡Ë ËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:30 18:30
11/29¡ÊÅÚ¡Ë ËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
12/4¡ÊÌÚ¡Ë ÀÄ¿¹¡§¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëÀÄ¿¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
12/6¡ÊÅÚ¡Ë µÜ¾ë¡§ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 16:00 17:00
12/7¡ÊÆü¡Ë µÜ¾ë¡§ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 16:00 17:00
12/19¡Ê¶â¡Ë ·§ËÜ¡§·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
12/21¡ÊÆü¡Ë ÂçÊ¬¡§iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16:00 17:00
12/25¡ÊÌÚ¡Ë ²¬»³¡§²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì ¥Ï¥ì¥Î¥ïÂç·à¾ì ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
12/26¡Ê¶â¡Ë ¹Åç¡§¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:30 18:30
¡ã2026Ç¯¡ä
1/10¡ÊÅÚ¡Ë ¹áÀî¡§¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17:00 18:00
1/11¡ÊÆü¡Ë °¦É²¡§¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:00 18:00
1/17¡ÊÅÚ¡Ë ¿·³ã¡§¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 16:00 17:00
1/18¡ÊÆü¡Ë ¿·³ã¡§¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 16:00 17:00
2026Ç¯½Õ¡¡ÀÅ²¬¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Åìµþ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê
¢£¡ãTOSHINOBU KUBOTA 40th Anniversary Arena Tour¡ÖBig up! ¡ÈSupreme¡É¡×¡ä
https://www.funkyjam.com/kubota/live/
2026Ç¯
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÀÅ²¬¡§¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬
³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
°¦ÃÎ¡§ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Åìµþ¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
Åìµþ¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âçºå¡§Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
Âçºå¡§Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
¢¡µ×ÊÝÅÄÍø¿ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡µ×ÊÝÅÄÍø¿ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡µ×ÊÝÅÄÍø¿ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë