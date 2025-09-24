CROWN HEADが、デジタルシングル「ブルーシンドローム」を本日リリースした。

本楽曲は、ライブでは披露され既にファンからは人気の高い楽曲でもあり、2ndシングル「鬼灯」とは一線を画す世界観と共に彼らのキャッチーなメロディーが非常に生える1曲となっているという。

▲ジャケット写真

4月クールテレビ朝日系新ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』オープニングテーマ「Hidden」が話題となり、次なる新曲「鬼灯」は7月から放送開始のフジテレビ×bilibiliが贈るアニメ枠「B8station」にて放送中のTVアニメ『転生宗主の覇道譚 〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜』のオープニングテーマでありアニメの世界観とシンクロした楽曲でこちらも話題となった。

4月リリース、7月リリースと間髪入れず早くも9月に彼らの3rdシングルとなる「ブルーシンドローム」本日リリースされたが、12月まで4カ月連続リリースが決定している。さらに10月、韓国で開催される 大型音楽フェス＜SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL＞に出演決定しておりCROWN HEAD初となる韓国でのライブ出演もぜひチェックしていただきたい。

◾️デジタルシングル「ブルーシンドローム」 発売日：2025年9月24日（水）

配信：https://crownhead.lnk.to/bluesyndromePR

◾️＜SEJONG BOHEMIAN MUSIC FESTIVAL＞ 日時：2025年10月26日（日）

場所：世宗中央公園

料金：（アーリーバードチケット1日券）33,000ウォン