Diosが、ニューアルバム『Seein’ Your Ghost』の詳細を発表した。

2年ぶりとなるアルバムである本作は、たなか（Vo）の制作活動の背景に常にあった”喪失”という感情と初めて正面から向き合い制作したアルバムとなっているという。結婚や子どもの誕生といった大きな出会いを経験した今のたなかだからこそ持ち得た「失うことへの恐れ」。それと同時に、「それほどまでに愛おしいこととの出会い」であるという気づきや喜びといった“喪失”がもたらす様々な要素との向き合い方を丁寧に描きだしている作品に仕上がっているとのこと。

▲『Seein’ Your Ghost』ジャケット写真

今回は全編Diosの3人だけで作り上げられており、ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』のエンディングテーマとしても注目を集めた「B.U.G.」を始め、「One Night Cruising」といったすでにリリースされている2曲を含む全9曲を収録。J-POP／J-ROCKを軸に据えながらも、Lo-fi Hip HopのビートメイキングやオルタナティブR&Bなど、各メンバーが得意とする音楽的アプローチを随所に織り交ぜている。そんなさまざまな顔を見せる9曲をササノマリイがエレクトロニックな質感でまとめあげた。アルバムタイトル曲「Seein’ Your Ghost」では、“ぼくのりりっくのぼうよみ” として一世を風靡しながらその名を自ら葬ったたなかがついに“自分自身” と向き合った、Diosというプロジェクトの本質を象徴する1曲になっているという。

また、本日より収録曲からIchika Nitoの独創的なギターが描くギターポップロック「花霞」の配信がスタートした。清涼感のあるアルペジオとアップテンポなビートで構成される爽やかなサウンドとは裏腹に、喪失が残す痛みを美しく表現するたなかのリリカルな歌詞が響く、鋭さと深みが宿る1曲とのこと。本曲にはドラムで凛として時雨・ピエール中野がレコーディングに参加している。

◆ ◆ ◆

◾️たなか 「花霞」コメント

もともとは「駿馬」というタイトルでした。丘の上で舞い散る薄桃色の花霞を、一頭の馬が駆け抜け切り裂いていくその様を描きたい！というとこから始まっております。あなたはもういないのに、その姿だけはいつまでも目に焼き付いている。風はたしかにあたしの頬を撫でたのに、こちらから触れようとしても触れられない。

そういう感じの曲です。

◆ ◆ ◆

◾️ピエール中野（凛として時雨）「花霞」コメント

たなかくんから直接声をかけてもらい、Diosの新作にドラムで参加しました。デモを聴いたとき、詞と曲の世界観が今の自分に重なり、自然と入り込めた感覚があります。レコーディングは凛として時雨の初期に使っていたスタジオで行い、運命的な巡り合わせを感じながら大切に演奏しました。ぜひ聴いてみてください。

◆ ◆ ◆

なお、アルバム発売日は10月29日となっており、完全生産限定盤ではそのままキーホルダーとして付けることができるCDや「B.U.G.」のアートワークを模したチャームなどが同梱されたブリスターパック仕様になっている。各販売サイトでの店舗特典のデザインも公開。予約および商品詳細はオフィシャルサイトをチェックしてほしい。

アルバムを引っ提げた全国5都市を巡るツアー＜Dios Tour 2025 / Dance With Your Ghost＞のチケットも先行受付中。東京公演のみ先着販売となる。

◾️先行配信「花霞」 配信日：2025年9月24日（水）

Label：Dawn Dawn Dawn Records

配信URL：https://orcd.co/d_hanakasumi

◾️アルバム『Seein’ Your Ghost』 ▲『Seein’ Your Ghost』ジャケット写真 発売日：2025年10月29日（水）

Format：CD[DDDR-1009] / Digital

Label：Dawn Dawn Dawn Records

CD予約：https://dios.lnk.to/SYG_CD

◾️＜Dios Tour 2025 / Dance With Your Ghost＞ 2025年11月16日（日）北海道・PANY LANE24

2025年11月26日（水）福岡・DRUM LOGOS

2025年11月28日（金）大阪・GORILLA HALL

2025年12月02日（火）名古屋・ DIAMOND HALL

2025年12月09日（火）東京・Zepp DiverCity（TOKYO） 金額：

スタンディング \6,000（ドリンク代別）

指定席 \6,800（ドリンク代別）※東京公演のみ チケット：https://w.pia.jp/t/dios/