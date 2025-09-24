irienchy、大学バスケットボール界強豪の応援ソング配信リリース決定。熱気溢れる練習風景を追いかけたショートムービー公開も
irienchyが、東海大学男子バスケットボール部SEAGULLSの応援ソングを10月8日に配信リリースすることを発表した。
東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS応援ソングとして、配信リリースされる新曲のタイトルは「Echoes」。Bリーグの選手を数多く輩出するなど、大学男子バスケットボール界の強豪チームをさらに鼓舞するアンセムとなっており、スポーツのみならず日々の生活の中で背中を押し、勇気づけてくれる楽曲となっているという。この楽曲「Echoes」が流れる中、SEAGULLSの熱気溢れる練習風景を追いかけたショートムービーも公開となっているのでぜひご覧頂きたい。
また、ライブパフォーマンスを行う10月11日の試合会場では、irienchyのメンバー全員の直筆サインの書かれたステッカーが先着1000名に配布されることも決定している。
◾️「Echoes」
2025年10月8日（水）配信開始
東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS応援ソング
◆＜東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS HOME GAME 2025＞
https://www.sports-tokai.com/seagulls-homegame25
2025年10月11日（土）
第一試合（12:00〜） 明治大学vs筑波大学
第二試合（15:00〜） 東海大学vs日本大学
※第1試合終了後（予定）より入場及び再入場のお客様先着1000名に、irienchyメンバー全員の直筆サイン入りステッカーをプレゼント
※irienchyは第2試合終了後にパフォーマンス予定
主催：
一般社団法人関東大学バスケットボール連盟
入場料等の詳細は、下記HPをご覧ください。
https://www.sports-tokai.com/event-details/251011
会場：
東海大学湘南キャンパス総合体育館（神奈川県平塚市北金目4-1-1）
（交通アクセス）
小田急電鉄
小田急線（新宿より快速急行約60分、小田原より約25分）「東海大学前」駅下車
・東海大学前駅南口から徒歩約15分
・東海大学前駅南口から『平塚駅北口行』バス（約5分）で「東海大学1号館前」下車すぐ
・東海大学前駅南口から『秦野駅行き』『下大槻団地行き』バス（約5分）で「東海大学北門」下車すぐ
JR東日本
JR東海道線「平塚」駅下車
・平塚駅北口から『東海大学前駅南口行き』バス（約40分）で「東海大学１号館前」下車すぐ
・平塚駅北口から『秦野駅行き』バス（約30分）で「東海大学正門前」下車徒歩約５分
※東海大学では10月11日に他の大型イベントを開催するため、お車で来校されても大学内の入構は、一切認めません。また、大学施設の駐車場には一切駐車できませんのでご注意願います。公共交通機関をご利用ください。
◾️＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞
2025年
10月4日（土）LIVE HOUSE Pangea（大阪）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more/and more…
11月3日（月・祝）LIVE HOUSE Queblick（福岡）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more
11月8日（土）Shibuya eggman（東京）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more/and more…
◆チケット種別
・前売りチケット：2,500円
・当日券：3,000円
※入場時ドリンク代別途必要
※オールスタンディング
◆チケット受付期間：8月6日（水）23:00〜公演前日23:59
https://eplus.jp/irienchy/
※本受付は先着となります
※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます
◾️その他ライブ情報
https://www.irienchy.com/live
2025年
10月5日（日）＜KMC2025 日伊馬星 -世界音楽旅行社-＞music zoo KOBE 太陽と虎
10月13日（祝・月）＜MINAMI WHEEL 2025＞※irienchyの出演は20:00〜@ アメリカ村 BEYOND
10月26日（日）＜切磋琢磨＞下北沢 演家
11月3日（祝・月）＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞福岡 Queblick
11月8日（日）＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞渋谷 eggman
11月29日（土）＜Bentham Presents 「FASTMUSIC CARNIVAL 2025」＞新宿LOFT / LOFT BAR
