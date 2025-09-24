irienchyが、東海大学男子バスケットボール部SEAGULLSの応援ソングを10月8日に配信リリースすることを発表した。

◆irienchy 動画

東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS応援ソングとして、配信リリースされる新曲のタイトルは「Echoes」。Bリーグの選手を数多く輩出するなど、大学男子バスケットボール界の強豪チームをさらに鼓舞するアンセムとなっており、スポーツのみならず日々の生活の中で背中を押し、勇気づけてくれる楽曲となっているという。この楽曲「Echoes」が流れる中、SEAGULLSの熱気溢れる練習風景を追いかけたショートムービーも公開となっているのでぜひご覧頂きたい。

また、ライブパフォーマンスを行う10月11日の試合会場では、irienchyのメンバー全員の直筆サインの書かれたステッカーが先着1000名に配布されることも決定している。

◾️「Echoes」 2025年10月8日（水）配信開始

東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS応援ソング ◆＜東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS HOME GAME 2025＞

https://www.sports-tokai.com/seagulls-homegame25 2025年10月11日（土）

第一試合（12:00〜） 明治大学vs筑波大学

第二試合（15:00〜） 東海大学vs日本大学

※第1試合終了後（予定）より入場及び再入場のお客様先着1000名に、irienchyメンバー全員の直筆サイン入りステッカーをプレゼント

※irienchyは第2試合終了後にパフォーマンス予定 主催：

一般社団法人関東大学バスケットボール連盟

入場料等の詳細は、下記HPをご覧ください。

https://www.sports-tokai.com/event-details/251011 会場：

東海大学湘南キャンパス総合体育館（神奈川県平塚市北金目4-1-1）

（交通アクセス）

小田急電鉄

小田急線（新宿より快速急行約60分、小田原より約25分）「東海大学前」駅下車

・東海大学前駅南口から徒歩約15分

・東海大学前駅南口から『平塚駅北口行』バス（約5分）で「東海大学1号館前」下車すぐ

・東海大学前駅南口から『秦野駅行き』『下大槻団地行き』バス（約5分）で「東海大学北門」下車すぐ

JR東日本

JR東海道線「平塚」駅下車

・平塚駅北口から『東海大学前駅南口行き』バス（約40分）で「東海大学１号館前」下車すぐ

・平塚駅北口から『秦野駅行き』バス（約30分）で「東海大学正門前」下車徒歩約５分

※東海大学では10月11日に他の大型イベントを開催するため、お車で来校されても大学内の入構は、一切認めません。また、大学施設の駐車場には一切駐車できませんのでご注意願います。公共交通機関をご利用ください。

◾️＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞ 2025年

10月4日（土）LIVE HOUSE Pangea（大阪）

開場：17:30 開演：18:00

出演者：irienchy/no more/and more… 11月3日（月・祝）LIVE HOUSE Queblick（福岡）

開場：17:30 開演：18:00

出演者：irienchy/no more 11月8日（土）Shibuya eggman（東京）

開場：17:30 開演：18:00

出演者：irienchy/no more/and more… ◆チケット種別

・前売りチケット：2,500円

・当日券：3,000円

※入場時ドリンク代別途必要

※オールスタンディング ◆チケット受付期間：8月6日（水）23:00〜公演前日23:59

https://eplus.jp/irienchy/

※本受付は先着となります

※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます

◾️その他ライブ情報

https://www.irienchy.com/live 2025年

10月5日（日）＜KMC2025 日伊馬星 -世界音楽旅行社-＞music zoo KOBE 太陽と虎

10月13日（祝・月）＜MINAMI WHEEL 2025＞※irienchyの出演は20:00〜@ アメリカ村 BEYOND

10月26日（日）＜切磋琢磨＞下北沢 演家

11月3日（祝・月）＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞福岡 Queblick

11月8日（日）＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞渋谷 eggman

11月29日（土）＜Bentham Presents 「FASTMUSIC CARNIVAL 2025」＞新宿LOFT / LOFT BAR