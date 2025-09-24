水道工事や鍵の修理、害虫駆除など、日常の困りごとにつけ込み、多額の料金を請求する「レスキュー商法」の被害が相次いでいます。石川県内の被害者らが24日、こうした悪徳業者を提訴しました。

安藤 俊文 弁護士：

「いわゆるレスキュー商法は、許されるものではありません。本訴訟の遂行を通じて、被告人らの法的責任を追及していきます」



訴えを起こしたのは「レスキュー商法」の被害者たちです。





水漏れやトイレの詰まりなど、日常生活のトラブルに駆け付けるレスキューサービス。

こうしたサービスを利用した際、工事費用や点検代などと称して、多額の料金を請求される「レスキュー商法」という悪徳商法が横行しています。



国民生活センターによると、レスキュー商法に関する相談件数は、右肩上がりに増え続け、昨年度は8802件と10年前の4倍以上に。

石川県内でもこうしたトラブルは、前年度と比べ2倍以上に増えています。



全国で訴訟が相次ぐ中、石川県内でも6人の被害者が、訴えを起こしました。



訴状によると、インターネットの広告では「基本料金1100円から」とうたっていたにもかかわらず、実際に訪問した作業員から「特殊な機械が必要」などと言われ、中には88万円と、高額な修理代を請求された人も…

中出 健作 弁護士：

「さらに高い工事をせざるを得ない状況に持ち込ませて、高額な契約を結んだ。いずれも現金で払わせる手口も共通している。呼んでしまって、そこで断るのが難しいのが実態だと思います」



日常生活の緊急時につけ込む「レスキュー商法」。

弁護団は、対策として、複数の会社から相見積もりを取ること、そしてトラブルの際には、すぐに消費者生活支援センターに相談することなどを呼びかけています。