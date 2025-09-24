『ストロベリームーン』カメラマン・市橋織江による特別ビジュアル解禁 “大人組” 杉野遥亮＆中条あやみ切り取る場面写真も
當真あみが主演する映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』より、カメラマン・市橋織江撮り下ろしによる、主人公・桜井萌（當真）と佐藤日向（齊藤潤）、13年後の日向（杉野遥亮）と麗（中条あやみ）、そして萌と父・桜井康介（ユースケ・サンタマリア）と母・桜井美代子（田中麗奈）が写し出された特別ビジュアル3点が解禁。併せて、日向（杉野）と麗を捉えた新場面写真5点が公開されたほか、岡田惠和の脚本が書籍化されることも決まった。
【写真】13年後の2人や両親を捉えた特別ビジュアルも
本作は、余命半年と宣告された桜井萌（當真あみ）が、高校1年生の春、一生分の恋をする物語。TikTokで話題を呼んだ芥川なおのベストセラー純愛小説を、『余命10年』や『いま、会いにゆきます』などの脚本を手掛けてきた岡田惠和と、「美しい彼」シリーズで若手実力派監督として注目を集める酒井麻衣のタッグで実写化した。
子どもの頃から病弱で、家の中だけで過ごしてきた桜井萌。15歳の冬、余命半年と医師から宣告される。家族が悲しみに暮れるなか、高校に通うことを決意した萌は、同じクラスの佐藤日向に突然告白。恋人同士となって少しずつ距離を縮めていく。そして2人は、萌の誕生日に、“好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれる”という満月「ストロベリームーン」を見に行く夢を叶える。しかしその日を境に、萌は音信不通となってしまう。萌が消えた理由とは。そして13年後に明かされる、萌の思いとは…。
この度、主人公・桜井萌（當真）と佐藤日向（齊藤潤）、13年後の日向（杉野遥亮）と麗（中条あやみ）、そして萌と父・桜井康介（ユースケ・サンタマリア）＆母・桜井美代子（田中麗奈）が写し出された特別ビジュアル3点が解禁。
ポスタービジュアルでも使用されている同ビジュアルの撮影を担当したのは、写真家として、広告や雑誌、アーティスト写真やグラフィック、エディトリアルなど多分野での撮影を手がける市橋織江。TVCMでシネマフォトグラファーとしても活動し、映画やドラマの撮影監督を務めるなど活躍の場は多岐に渡る。本作で市橋は映画本編の撮影も担った。
ビジュアルの1点目は、萌の夢でもあるストロベリームーンを見に訪れた湖での萌と日向で、静かで幻想的な姿に仕上げた1枚。2点目は、河川敷沿いで自転車を押す日向とその近くで一緒に佇む麗の姿。幼少時代からの友人として長い年月が経っても変わることのない関係性と、穏やかな友情関係を感じさせるものとなっている。3点目は、自宅でノートを片手に笑顔を見せる萌と、その様子を両サイドで見守る康介と美代子の姿を切り取ったもの。心温まる優しい家族の絆がにじみ出ている。
主人公・萌を一番に想い続ける恋人、親友、両親役として出演する、杉野、中条、田中、ユースケら“大人組”キャストたちによる熟練の演技が、感動の物語へさらなる温もりをもたらしている。
併せて、日向と麗を捉えた新場面写真5点も到着。日向が、小学校の先生として生徒に優しく語りかける様子や、醤油工場で懸命に働く姿など、昔からの2つの夢を実現させた姿のほか、麗がさわやかで明るい笑顔を見せる姿などを収めている。純粋で人一倍心優しい日向と、明朗快活な性格の麗。どれも13年前から変わることのない2人の魅力がにじみ出た写真だ。
本作で、萌を支える大切な存在として描かれる日向と麗。そして萌が亡くなった13年後の世界における、日向役と麗役として、どこか懐かしくも温かく物語を彩るのが、杉野と中条だ。
杉野は「醤油工場の職人と小学校の先生という2面性をうまく切り替えることを大切にし、齋藤くんが作り上げる日向をどこまで引き継ぐのかということは常に考えながらのお芝居でした。各シーンのセットや雰囲気もこだわりが感じられてとても素敵な現場だったと思います」、中条は「原作もしっかり読み込んで、麗というキャラクターが持つ一面や魅了をイメージしながら撮影に挑んでいました。すごくピュアで心が洗われる物語だなと感じていて、そんな作品に携われて本当に良かったと思います」と、それぞれが感慨深く撮影を振り返っている。
酒井監督は「杉野さんからは、日向という人物に今まで何があったのか、今何を感じているのかが本当に繊細に伝わってきました。そっと寄り添いたくなるような、繊細な心の動きが圧巻でしたし、表情、呼吸、佇まいで常に映画の中心にいてくださったように感じます」と、その細やかな演技力を絶賛。
続いて中条について「瞳から感じる感情の動きが素晴らしかったです。目線の一つ一つ、本当は何を想っているのか、何を心配して何に強がっているのか、観ている我々にいつも気づかせてくださいました」と賛辞を贈る。
そして「いつもまっすぐ誠実に仕事へ向き合っていらっしゃる杉野さんと、撮影を通してたくさんのアイディアを出してくださった中条さん。映画中の空気に深みを出してくださいました、ご一緒できて本当によかったです」と感謝を語った。
さらに今回、本作の脚本が書籍化され、『映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」シナリオブック』として10月10日より発売されることが決定（価格：1700円／税抜き）。脚本に加え、映画の場面写真や巻末に脚本を手掛けた岡田のあとがき、そして主演の當真、酒井監督、原作・芥川のコメント付きとなっている。
映画『ストロベリームーン』は、10月17日より全国公開。
