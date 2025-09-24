『オオムタアツシの青春』筧美和子演じる主人公のスイーツ愛たっぷりな本編映像＆場面写真解禁
筧美和子が主演する映画『オオムタアツシの青春』より、主人公のパティシエ・五十嵐亜美（筧）と第二の主役“スイーツ”にフォーカスした本編映像、新場面写真＆メイキング写真5点が解禁された。
【動画】亜美（筧美和子）が“ご自慢のスイーツ”を振舞う！ 本編映像
本作は、昭和の風情が残る炭鉱町を舞台に、人生につまずいた大人たちと、病気を抱えながらも前向きに生きる少女の偶然の出会いから生まれる、かけがえのない絆の物語。メガホンを取るのは、映画『ラーメン侍』（2011年）、『いのちスケッチ』（2019年）、『恋のしずく』（2018年）など、地域・グルメをモチーフにした作品に定評がある瀬木直貴。
今回解禁されたのは、主人公のパティシエ・五十嵐亜美（筧）と第二の主役“スイーツ”にフォーカスした本編映像。
自分の店を開く夢のために修行を重ねてきた亜美は、 挑戦の舞台を福岡県大牟田市に選んだ。慣れない土地で準備を進めるなか思わぬ困難に直面しながらも、仲間の協力を得てオープンに向けて歩みを進める。
映像には、亜美がマドレーヌやフィナンシェ、カヌレといった焼き菓子を愛情に満ちた表情で丁寧に焼き上げる様子が。芳醇なバターの香りが漂ってきそうなスイーツは、彼女のひたむきな努力の結晶。亜美が試食をする際に浮かべる「やっぱりおいしい」という確信に満ちた笑顔や、オープンまでの道のりを支えてくれた司（福山翔大）、静男（陣内孝則）、日菜子（奥野楓）に焼き菓子を手渡し、材料へのこだわりを誇らしげに紹介する姿からは、単に「食べてもらう」だけではない、夢を形にしていく喜びが伝わってくる。
併せて解禁された新場面写真＆メイキング写真5点には、亜美が、試食をする横顔やスイーツを並べて販売施策を考えながらメモをとる様子、店先でビラ配りをする姿に加え、司、静男、日菜子と共に新店舗前で笑顔を見せる姿などが切り取られている。夢に向かって奮闘する亜美にとって、仲間たちの存在はかけがえのない支え。彼らがそっと差し伸べる手や温かい笑顔が、彼女の夢の実現を力強く後押ししていく。
映画『オオムタアツシの青春』は、福岡県先行公開中、9月26日より全国公開。
