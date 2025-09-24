Snow Man佐久間大介、『うごく！ねこむかしばなし』ゲスト声優に 全人類癒され必至のねこコメディー
Snow Manの佐久間大介が、WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』にゲスト出演することが決定し、コメントが到着した。
【写真】ねこたちが昔話に!? かわいすぎるねこコメディー『うごく！ねこむかしばなし』ビジュアル
本作は、Xでフォロワー数29万人を超え、数々のねこマンガを手がけるぱんだにあの人気作『ねこむかしばなし』を原作とするWEBアニメ。
「もしも、ねこがあの物語に登場したら…？」。有名な昔話や童話にねこが加わると、癒したっぷりでシュールな新展開が繰り広げられてしまう…!? キジトラ、チャトラ、ミケにシロネコ、多種多様なねこ×昔話で全人類癒され必至。可愛いねこコメディーがはじまる。
今回、ゲスト声優としてSnow Manの佐久間大介が出演することが決定。「この度『うごく！ねこむかしばなし』にゲスト声優として出演させていただきます。ありがとうございます！ ねこが昔話にいると「あっ！ こうなっちゃうんだ」となるストーリーで、本当にねこを知っている人こそより刺さると思うのでぜひ見てみて下さい！」とコメントを寄せた。
佐久間がどの役を演じるかは続報を待ちたい。なお、来週も新たなゲスト声優が発表される予定だ。
アニメ『うごく！ねこむかしばなし』は、公式YouTubeチャンネルにて10月15日より毎週水曜20時配信。
