44歳美女タレント、水着で魅力全開「最高」「現役バリバリ」「スタイル抜群」「綺麗すぎる」 2002年のCMで大ブレイク
タレント・小野真弓が、24日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】44歳美女タレント、水着姿が「現役バリバリ」「スタイル抜群」（13枚）
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクした小野。SNSには美しさ際立つ近影を度々投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「先日、鋸南にある、@motonabeachclub へ行ってきました」「木更津からは40分くらい ランチ食べいこーよ！ってノリで ご近所のお友達と3人で〜車でぶーんと」「短時間の滞在でしたがいっぱい笑ってリフレッシュ」「千葉のオススメの場所 増えた」と、滞在先での水着姿などを投稿。眩しい笑顔が印象的だ。
ファンからは「最高」「現役バリバリ」「スタイル抜群」「綺麗すぎる」などのコメントが寄せられている。
■小野真弓（おの まゆみ）
1981年3月12日生まれ、千葉県出身。サンミュージックの新人タレントオーディション合格をきっかけに芸能界入り。CMで人気に火がつき、グラビアアイドル、女優として活躍。現在は、千葉県動物愛護推進員としても活動している。
引用：「小野真弓」インスタグラム（@hanaharuaroi）
