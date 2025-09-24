白髪染よりこっちかも！【40・50代】楽ちん & おしゃれにカバー♡「ハイライトヘア」

白髪を隠すだけのカラーから、あえて活かすカラーとして今注目されているのが「白髪ぼかしハイライト」。伸びてきても境目が目立ちにくく、全体に立体感が生まれるのが人気の理由。自然に馴染むからこそ、おしゃれと手軽さを両立できます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、おしゃれなハイライトヘアを厳選してご紹介します。

コントラストで立体感を引き出すミディアムレイヤー

ミディアムレイヤーに、しっかりと明暗をつけたハイライトを重ねたデザイン。ベースに繊細なハイライトを差し込むことで、白髪が自然に馴染みます。動きを出したワンカールスタイリングで毛束感を際立たせれば、白髪もデザインの一部として映える、華やかな印象に。

落ち着きを感じるストレートレイヤーロブ

トップを長めに残し、ベースとのレングス差を控えめにしたレイヤーロブ。グレージュカラーのシンプルなストレートスタイルに、極細のハイライトを溶け込ませることで、自然な奥行きをプラス。派手になりすぎず落ち着いた印象にまとまるため、ナチュラル志向の人やきちんと感を大切にしたい人にぴったりです。

柔らかさをまとったオリーブブラウンのレイヤーミディ

品よく落ち着いた雰囲気に見せるなら、オリーブブラウンのレイヤーミディがおすすめ。肩に触れて自然にはねる長さにハイライトを重ねることで、さり気ない立体感が強調されます。明るすぎないトーンでも透明感が出るため、上品さを残しつつ軽やかに見えるのが魅力。ナチュラルな艶と動きが加わった、大人のこなれスタイルです。

明るさと立体感を楽しむオレンジベージュのレイヤーミディ

レイヤーをしっかりと入れて、髪の動きを強調したレイヤーミディ。カラーはオレンジベージュをベースに、ハイライトを重ねて軽やかさをプラス。コントラストを強めすぎず自然に馴染ませることで、伸びてきても根元が気になりにくいのもポイントです。しっかりと巻いて仕上げることで、レイヤーの立体感がさらに際立ち、華やかでフレッシュな雰囲気が楽しめます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hair_by_keiko様、@lacoupe.yomuraken1様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里