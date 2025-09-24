フォロワー120万超の“日本一美しいドラマー”、全身ショットで魅了「スゴイ」「スタイル抜群」
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダー・大野真依が24日までにインスタグラムを更新。ソロショットを公開した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の1800万円超え、SNS総フォロワーは120万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
普段から様々な格好をSNSに投稿しており、今回は美スタイル際立つ黒のタイトなワンピース姿を披露。「社会経験はないけどバイト経験はあるよ みんなのバイト経歴教えて」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「超カワイイ」などの声が寄せられている。
引用：「大野真依」インスタグラム（@mai__24_）
