大麻所持の疑いで逮捕の俳優・遠藤健慎、所属事務所がコメントを発表「関係各所と連携のうえ事実関係を確認しております」
24日、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことがわかった俳優・遠藤健慎の所属事務所「ヒラタオフィス」が公式サイトを更新。コメントを発表した。
【写真】遠藤と共同で大麻を所持した疑いが報じられた清水尋也
遠藤は、2000年11月24日生まれの静岡県出身で2009年より子役として芸能界デビュー。近年の出演作に大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）渋沢秀雄役、『劇場版 美しい彼〜eternal〜』（2023年）沢崎役などを持つ。
「ヒラタオフィス」は公式サイトを更新し、「遠藤健慎に関するお知らせ」と題したページを掲載。麻薬取締法違反の疑いで起訴された俳優・清水尋也と共同で大麻を所持した疑いがあると報じられている遠藤について「弊社所属俳優・遠藤健慎に関する報道につきまして、現在、関係各所と連携のうえ事実関係を確認しております」とコメント。今後の対応については「確認が整い次第、速やかにご報告申し上げます」としている。
【遠藤健慎の所属事務所のコメント全文】
弊社所属・遠藤健慎に関する報道について
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社所属俳優・遠藤健慎に関する報道につきまして、現在、関係各所と連携のうえ事実関係を確認しております。
この度は、関係者の皆さま、ならびに日頃よりご支援くださっている皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
今後の対応につきましては、確認が整い次第、速やかにご報告申し上げます。
2025年9月24日
株式会社ヒラタオフィス
引用：「株式会社ヒラタオフィス」公式サイト
