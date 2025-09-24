ダイニチ工業は、ハイブリッド式加湿器最上位モデル「ELXCタイプ」を、直販サイトのダイニチWebShop限定で2025年9月17日に発売しました。

「ELXCタイプ」（アッシュグレー）

記事のポイント 直販サイト限定モデル「ELXCタイプ」が新色＆新機能搭載で登場。最大33畳まで対応するので、広めの部屋でもしっかり加湿できます。すばやく加湿する「ターボ」モードも便利。

「ELXCタイプ」の新色として、同じく直販サイト限定の「ERXTタイプ」の人気色“アッシュグレー”を採用。どんなお部屋にもなじむ落ち着きのあるカラーです。昨年完売したショコラブラウンと合わせて2色展開となります。

「ELXCタイプ」（ショコラブラウン）

また、新機能として、左右にスライドするだけで背面エアフィルター部分を手軽にお掃除できる「かんたんフィルタークリーナー」を搭載し、お手入れのしやすさが向上。デザイン性と機能性を兼ね備えています。

「ELXCタイプ」は、気化式×温風気化式を湿度に応じて自動で切り替える「ハイブリッド式」を採用。7.0Lの大容量タンクを備え、最大33畳までの部屋に対応。広いリビングや吹き抜けのある空間などに最適です。

朝のお出かけ前の短時間や帰宅後の乾燥時など、急速に加湿したいときに便利な「ターボ」モードを搭載。より早く快適湿度に到達します。

また、好みの湿度を5%刻みで選んで加湿できます。 設定後は自動でコントロールするので加湿のしすぎなどの心配もなく、ちょうどいい湿度をキープします。

ダイニチ工業 ハイブリッド式加湿器「ELXCタイプ」 発売日：2025年9月17日 実売価格：5万7200円（税込）

