沖田愛加アナ、キャミ×ショーパンで美脚スラリ「完璧スタイル」「ドキッとした」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が24日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】沖田愛加アナ、色白美脚輝くショーパン姿
沖田は「最近写真撮ってなさすぎて写真がないからヤンジャンのときとオフショットで」とつづり、「週刊ヤングジャンプ」（集英社）撮影時のオフショットを公開。ピンクのキャミソールと白のショートパンツを着用し、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「美脚が際立つ」「可愛すぎる」「ドキッとした」「セクシーで素敵」「美しさに磨きがかかってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆沖田愛加アナ、ショーパンで美脚披露
