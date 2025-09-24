“キアヌ・リーヴス結婚”の偽情報が拡散 ファンが歓喜するも代理人が否定
過去には公園のベンチで一人サンドイッチを食べる姿が写真に撮られ、「ぼっちキアヌ」として世界的にバズったこともあるキアヌ・リーヴスに、結婚の噂が浮上。ファンから喜びの声が上がっていたが、偽情報だったようだ。代理人が正式に否定した。
【写真】イベントでキス！ キアヌ＆恋人のアレクサンドラ
キアヌのファンアカウントが先週、インスタグラムにて、キアヌと長年の恋人アレクサンドラ・グラントが結婚したと投稿。アレクサンドラのドレスやゲストのコメントなど、式の詳細を紹介し、ファンからも「普段は芸能人のことなど気にしないけれど、この2人の幸せを心から祈ります！」「キアヌが幸せだと私も嬉しい！」などと喜びの声が寄せられていた。
しかしPeopleによると、これは真実ではなかったようだ。キアヌの代理人が、同サイトを通じて声明を発表。「事実ではありません。彼らは結婚していません」と明らかにした。
キアヌとアーティストのアレクサンドラは、長い友人期間を経て、2019年に交際が発覚。同年開催されたロサンゼルス・カウンティ美術館のイベントでレッドカーペットデビューを果たした。プライベートを公にしていないが、時折、アート関係のイベントやキアヌ出演の映画のプレミアに揃って出席しているほか、昨年7月には、ドイツのザクセンリンクで開催されたMotoGPドイツグランプリに2人で参加し、笑顔の2ショットをキャッチされていた。
結婚は否定したものの、2人の交際は順調とみえ、今月初めのキアヌの誕生日には、アレクサンドラが自身のインスタグラムにて、「キアヌの誕生日に素敵なメッセージを送ってくださった皆様ありがとう…彼は盛大にお祝いされました！」とファンに感謝。SNSを利用していない彼に代わり、なりすましに注意喚起したうえで、「そしてキアヌ！ あなたの愛とパートナーシップに心から感謝します。さて、絵を描きに戻りましょう！」と綴っていた。
引用：「アレクサンドラ・グラント」インスタグラム（＠grantalexandra）
