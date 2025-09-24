FRUITS ZIPPER櫻井優衣、美脚際立つ爽やかワンピースコーデ「流石のファッションセンス」「夏らしくて素敵」
【モデルプレス＝2025/09/24】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が9月24日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、センス光る私服公開
櫻井は「フェスの日の私服！」とつづり、9月20日、21日の2日間、滋賀県立琵琶湖博物館西隣の烏丸半島芝生広場にて開催された「イナズマロック フェス 2025」の2日目に出演した際の私服を公開。
普段のメンバーカラーである緑色を全身に纏った可愛らしさ全開の衣装姿とは違った雰囲気の、爽やかな水色のワンピースに白のサンダル、白のシースルーソックス、クールなサングラスを合わせた、櫻井のセンス光るコーデだ。
この投稿に、ファンからは「流石のファッションセンス」「夏らしくて素敵」「衣装とは違った雰囲気で新鮮で可愛い」「まるで天使」「もっと色んな私服コーデ見たい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
