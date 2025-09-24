スピードワゴン井戸田の美人妻、息子顔出しの2ショット写真公開「幸せ溢れてる」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/09/24】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が9月24日、自身のInstagramを更新。家族でピクニックに行った際の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】井戸田潤の美人妻、息子顔出しの2ショット公開
蜂谷は「昨日は、家族でピクニック！」とつづり、井戸田と長男の3人でピクニックに出かけたことを報告した。「ベビバーグのほっぺは蚊に刺されたあとです」と頬を蚊に刺され赤く腫れている“ベビバーグ”こと長男を抱えた2ショットを公開。「丘になってる広場で楽しそうに登ったり降ったり出来ていて、また成長を感じた日でした」と息子の成長を語っている。
この投稿に、ファンからは「幸せ溢れてる」「可愛すぎる」「微笑ましい家族」「幸せそう」「素敵な家族」「癒される」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
◆蜂谷晏海、家族でピクニックへ
