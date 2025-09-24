近藤千尋、1歳三女への手作り炒飯公開「愛情いっぱい」「栄養バランス完璧」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】タレントでモデルの近藤千尋が9月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。1歳の三女への手作り料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】近藤千尋、1歳三女への手料理公開
近藤は「こっちゃん炒飯」と題し、1歳の三女“こっちゃん”への手作り炒飯を公開。しらす、干しエビ、きのこ、たまご、ほうれん草、コーンを具材として味付けに醤油を加えた、彩り豊かで栄養満点の手料理だ。近藤は「ミルクは夜中に飲んだり飲まなかったりで1日一回になりました」と三女の成長を綴っている。
この投稿にファンからは「愛情いっぱい」「彩り綺麗」「栄養バランス完璧」「真似したい」などの反響が集まっている。
近藤はジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
