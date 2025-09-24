女優・奥菜恵（46）が22日、自身のインスタグラムを更新し、両国国技館で初めて相撲観戦したことを報告した。



【写真】前にいるのに埋もれそう！力士に囲まれ嬉しさ抑えきれず

客席で満面の笑みをたたえる画像と4人の力士と一緒に撮影した画像を掲載。「大相撲9月場所!!!こんなにお相撲が好きなのに、昨日は初めての両国国技館。お相撲さんをたくさん観ることができてテンションがおかしなことになりました。」と大はしゃぎだったことを明かした。



「ギャーギャー叫び過ぎた後は、高田川部屋のちゃんこへ」と食事にも同席したと説明。「左から高田川部屋の湘南乃海関、白鷹山関、竜電関、輝関。目の前で観るお相撲は想像以上に迫力があって痺れました。」と実物に感激した様子だった。最後は「お相撲、最高。毎日観に行きたい」とスー女ぶりを発揮していた。



奥菜は以前から高田川部屋とは親交がある。2023年12月28日には同部屋の餅つきに参加。2025年6月14日には十両の輝の挙式・披露宴に参加したことをインスタで報告していた。



（よろず～ニュース編集部）