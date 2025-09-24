音楽ユニット・Perfumeのあ～ちゃんが24日、自身のインスタグラムを更新し、「コールドスリープ」に入った思いを明かした。Perfumeは23日に東京ドーム公演を行い、コールドスリープ＝活動休止に入った。



【写真】充実感、感謝、どこか寂しさも…あ～ちゃんの“コールドスリープ”ショット

3人がセンターステージに立っているとみられる影が写り、モニターには自撮りをするあ～ちゃんの背中が大きく映し出されている。「Perfume 2025 Anniversaryネビュラロマンス Episode Tokyo Dome あの日からの5年ぶりのドーム、Perfumeコールドスリープ前のラストライブでした。」と切りだした。



「来てくださったみなさん、いろんな気持ちを持ちながらも、それぞれの人生とパフュームとの出会いに懐かしみながら、“今”を一緒に楽しんでくれました。急遽、世界生配信も行っていました！世界中の多くの皆さんが、突然の私たちからのメッセージを受け止めて、ラストライブを見届けてくれていたようです。本当にすごい数…！私たちに心を寄せてくださったすべての皆様、本当にありがとうございます。」と世界のファンに感謝を伝えた。



「書きたい事は山ほどありますが、ひとまずお疲れ様だ～ね」とホッとした様子だった。さらに「朝起きたら左の顔がぷんぷんに腫れてて、なにごと？で笑いました」と“異変”も報告。「昨日までのキラキラあ～ちゃんからの落差えぐっw HP使い切ったね」と力を出し切ったと明かした。



最後は「みんなからのコメントゆっくりしながら読ませてもらう」。リラックスしてコールドスリープを満喫する思いを示した。



（よろず～ニュース編集部）