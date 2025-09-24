スマートフォン向けに人気を博した「BRAVE FRONTIER（ブレイブ フロンティア）」シリーズの最新作が事前登録をスタートした。タイトルは、『BRAVE FRONTIER VERSUS』。同作はiOSとAndroid向けに、基本プレイ無料（アイテム課金制）で2025年秋に配信予定だ。

世界観はそのままにデジタルカードゲームとして生まれ変わる！ 『BRAVE FRONTIER VERSUS』

『BRAVE FRONTIER VERSUS』は、過去の英雄を召喚して冒険するというシリーズの世界観はそのままに、デジタルカードゲームとして新たに生まれ変わったタイトル。2Dピクセルアートで描かれた歴代キャラクターたちがカードとなって再集結。スピーディーな対戦型カードバトルが楽しめるという。

同作のバトルには、「相手のターン」という概念が存在しない。このため展開がスピーディーで、数分で決着がつく。

また、デッキは「ユニットカード」のみで構築可能というシンプルなルールとなっている。カードゲーム初心者であっても、直感的に理想のデッキが構築できるという。

そして、アクションの爽快感も同作の魅力。シリーズの代名詞ともいえる必殺技「ブレイブバースト」は、同作でも完全再現。ド派手なエフェクトと共に放たれる強力な一撃によって、爽快感と、一発逆転を狙う駆け引きとを味わえるようになっている。

お手軽で爽快なだけではなく、戦略の奥深さが楽しめるシステムが「降臨ドロー」。同作のバトルでは、中盤（3ターン目）と終盤（5ターン目）に、ステータスとスキルが大幅に強化された「降臨ユニット」が自動ドローされる。「ブレイブバースト」や「降臨ドロー」といったシステムをどう駆使するか……熱い心理戦が楽しめそうだ。

なお、同作の事前登録は、App StoreおよびGoogle Playで行える。ゲームリリース時に報酬が配布される事前登録キャンペーンも実施されているので、興味を持った人は忘れずに登録しておこう。

BRAVE FRONTIER VERSUS - Google Play のアプリ：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gcgames.bc

「BRAVE FRONTIER VERSUS」をApp Storeで：

https://apps.apple.com/jp/app/id6737186394

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)