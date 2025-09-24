「テニスの王子様」を原作とした恋愛アドベンチャーゲーム『学園祭の王子様』と、「ドキドキサバイバル」シリーズのリマスター版制作プロジェクトが始動した。

リマスター版のタイトルは、『テニスの王子様 も〜っと 学園祭の王子様 ♡-40 and more…』（以下、学プリ）と『テニスの王子様 ぎゅ〜っと！ ドキドキサバイバル Tie break ♡ game』（以下、ドキサバ）。いずれも対応プラットフォームはNintendo Switch、Nintendo Switch 2、PC（Steam）で、発売日と価格は未定となっている。

『テニスの王子様 学園祭の王子様』『テニスの王子様 ドキドキサバイバル』とは

リマスターの対象となる『学プリ』は2005年12月、『ドキサバ 山麓のMystic』は2006年12月、『ドキサバ 海辺のSecret』は2007年1月にそれぞれ発売された恋愛アドベンチャーゲームだ。

『学プリ』は、その名の通り学園祭が舞台。プレイヤーはテニス部担当の学園祭運営委員に選ばれた中学2年生の女の子として、テニス部対抗出し物コンテストの優勝へと導くべく、準備をサポートすることになる。

『ドキサバ 山麓のMystic』と『ドキサバ 海辺のSecret』の舞台は、無人島。座礁を乗り越え辿り着いた合宿所は、ささやかなキャンプ場。水・燃料・食料などを自分たちで手に入れなければならないという、サバイバル生活が描かれる。

リマスター版ならではの新規描き下ろしスチルが追加

今回リマスター版として登場する『学プリ』『ドキサバ』では、攻略キャラクターやフルボイスシナリオといった点は過去作を踏襲。さらに新規描き下ろしスチルが追加され、より充実したゲームプレイが楽しめるという。その内容の一端を確認できるティザートレーラーが公開されているので、興味を持った人は要チェックだ。

『学園祭の王子様』『ドキドキサバイバル』リマスタープロジェクト - ティザートレーラー | KONAMI：

https://youtu.be/K6jVCc03SEs



（c）許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・テニスの王子様プロジェクト

（c）許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト

（c）Konami Digital Entertainment

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)