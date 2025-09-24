１９日、第２３回中国昆明国際花卉展の会場で、ライブ配信で花を紹介する出展企業の担当者。（昆明＝新華社記者／高咏薇）

【新華社昆明9月24日】中国雲南省昆明市の花卉（かき）生産拠点「徳芮爾（ドールイアル）花卉基地」では、作業員が連日にわたり1万本を超えるバラの選別と梱包に追われている。これらの花は、密閉冷蔵輸送で日本に運ばれ、数日後には花屋に出回る。

基地の責任者、周天翊（しゅう・てんよく）さんによると、雲南省産のバラは収穫後2日以内に東京の繁華街の店頭に並ぶという。

中国は現在、日本の切り花の主要な供給国となっている。統計によると、雲南省の2024年の対日花卉輸出額は1億5千万元（1元＝約21円）で、同省対日輸出額の約17.4％を占めた。カーネーションやキク、切り枝、葉物が特に人気を集めている。

１９日、第２３回中国昆明国際花卉展で、展示された花を見る人たち。（昆明＝新華社記者／高咏薇）

周さんは「以前の雲南省の花卉輸出は価格の安さに頼っていたが、今では効率的な物流と優れた品質で市場を獲得している」と説明。同省の花卉産業は品種と栽培技術の改善を続け、税関部門も通関手続きの簡略化と迅速化を進めているとし、今では雲南産のバラなど高級花が日本各地の高級フラワーショップに並ぶようになり、人気も高まっていると語った。

8月26日、同省玉渓市産のカーネーション35万本が日本に出荷された。花卉の栽培・販売を手がける玉渓英茂花卉産業の楊長文（よう・ちょうぶん）マネジャーは、海外輸出は収穫から品質検査、仕分け、梱包までを迅速に済ませる必要があるとし「新鮮な切り花を品質を保ったまま輸出するには栽培時の入念な手入れに加え、いかに迅速に輸出できるかが重要となる。税関が改革の一環として導入したロット検査により8割以上の切り花が迅速に通関できるようになり、経営コストも5％以上削減された」と語った。（記者/王賢思）