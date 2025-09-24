近藤春菜、Perfume“コールドスリープ”前のライブに感激 記念ショット投稿し「ずっとかっこいいよな!!!」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が、22日、23日に東京ドームで開催されたPerfumeの公演『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』を観覧したことを、自身のインスタグラムで報告した。
【写真】近藤春菜がインスタで公開したPerfumeとの記念ショット
Perfumeとは公私ともに交流があることで知られる近藤は、24日にインスタグラムを更新。「Perfumeかっこよかったーーー」「Perfumeてさ、ずっとかっこいいよな!!!」と、3人のパフォーマンスを絶賛し、「めちゃくちゃ楽しかった!!!!!!」とライブの熱気を楽しんだ様子を伝えた。
さらに、「Perfumeは、かしゆか、あ〜ちゃん、のっちでしか無理で、他の人じゃこんな風にはならないんだよな!!!」と語り、「過去も今も未来までも楽しませてくれてすんごいよな!!!」と、唯一無二の存在として3人を称えた。
Perfumeは前日に“コールドスリープ”（活動休止）を発表しており、近藤は「来年からはコールドスリープなわけなんだけど、3人のタイミングで帰ってきてくれたときに、こっちも体力つけておかないといけないからね！！！」とコメント。「みんな、自分なりに準備しとこうね!!!」「てか、今年これからの活動、楽しみだね」と、休止前の動きにも期待を寄せた。
投稿には、花束を手にしたPerfumeの3人との記念ショットも添えられており、「Seeyouatthenextstage」などのハッシュタグとともに、3人への変わらぬエールが込められている。
