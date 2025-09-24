RAFEESは、バッグやポーチに入れて手軽に持ち歩ける「コンパクトミラーキーホルダー」を発売しました。

外出先での身だしなみチェックに便利なだけでなく、オリジナルデザインの印刷に対応しており、法人向けのノベルティや個人の推し活グッズなど、幅広い用途で活用できます。

グッズメイド オリジナルグッズ「コンパクトミラーキーホルダー」

価格：400円(税込)

発売日：2025年9月1日

販売場所：グッズメイド公式ECサイト

種類：楕円、ラウンド、ハート、長方形（4種類）

「コンパクトミラーキーホルダー」は、「ミラーをポーチから取り出すのが面倒」という声から開発されました。鍵やバッグにつけて持ち運べるため、必要な時にすぐに身だしなみチェックができます。手のひらサイズで軽量、さらに割れにくい設計なので、日常から旅行、イベントまで安心して使用できます。

オリジナルデザイン印刷と小ロット注文に対応

この商品の大きな特徴は、オリジナルデザインのフルカラー印刷に対応していることです。写真やイラスト、ロゴなどを自由にプリントできるため、個人の趣味のグッズや、ショップの商品、イベントの記念品など、様々な用途に利用できます。

また、楕円、ラウンド、ハート、長方形の4つの形状から選べるため、デザインに合わせて可愛らしくも、シンプルにも仕上げることが可能です。

1個から注文できる小ロット対応も魅力です。低価格ながら高品質な仕上がりを実現しており、初めてオリジナルグッズを制作する人でも気軽に利用できます。

バッグにつけておけば、外出先でのメイク直しや身だしなみチェックが手軽に行えます。

グッズメイドから発売されたオリジナルグッズ「コンパクトミラーキーホルダー」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 4種の形状から選べる！グッズメイド オリジナルグッズ「コンパクトミラーキーホルダー」 appeared first on Dtimes.