心地よい香りでワンランク上のバスタイム！ハーバー研究所 バスソルト『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』

ハーバー研究所は、ホットゆずシナモンエキスと死海の塩を配合したバスソルト『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』を、2025年11月19日（水）より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

体をしっかり温めて発汗を促すだけでなく、保湿成分も配合しており、入浴後の肌をしっとりすべすべに整えます。

ハーバー研究所 バスソルト『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』

価格：2,420円(税込)

発売日：2025年11月19日(水)

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

容量：500g（約15回分）

『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』は、体を温める効果のあるホットゆずシナモンエキスと、ミネラルが豊富な死海の塩を配合したバスソルトです。これにより、温浴効果による発汗を促し、肌のくすみや体のむくみをすっきりとさせます。

保湿成分としてセラミド3やスクワランも配合されており、乾燥から肌を守り、入浴後もなめらかな肌を保ちます。

ラベンダーとプチグレンの香りでリラックス

本商品は、ラベンダー油とビターオレンジ葉／枝油の天然精油を配合しており、心地よい香りで心身の疲れをときほぐしてくれます。お湯に溶かすと乳白色に変化し、ワンランク上のリラックスタイムを過ごせます。

ハーバーは創業以来、「無添加主義」を掲げており、この商品にもその理念が反映されています。

心地よい香りと温浴効果で、寒い季節のバスタイムをより豊かな時間に変えてくれる限定アイテムです。

ハーバー研究所の限定商品『スクワホットバスソルト ラベンダー＆プチグレン』の紹介でした。

