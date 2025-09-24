リズムと戦略が融合した新作アクションゲーム！Ratata Arts リズムアクションゲーム『ラタタン』アーリーアクセス版

Ratata Artsが開発し、Game Source Entertainmentがパブリッシングを担当する新作アクションゲーム『ラタタン』のアーリーアクセス版が、2025年9月19日（金）0:00よりSteamにて配信開始されました。

リズムと戦略を融合させた本作は、リリースを記念して期間限定で10％割引キャンペーンを実施中です。

Ratata Arts リズムアクションゲーム『ラタタン』アーリーアクセス版

対応機種：PC（Steamアーリーアクセス版）

発売日：2025年9月19日

価格：2,800円(税込)

発売記念割引：10％ OFF（発売開始から1週間限定／税込2,520円）

ジャンル：リズムローグライクアクション

プレイ人数：オフライン1人／オンライン1〜4人

発売元：Game Source Entertainment

開発元：TVT／RATATA ARTS

『ラタタン』は、リズムと戦略が融合した独自のアクションゲームです。複数のワールドや仲間キャラクター、最大4人で楽しめるオンラインマルチプレイ、周回ごとに変化するランダム要素を体験できます。

6月の「Steam Next Fest」体験版では27万ダウンロードを突破し、寄せられたフィードバックを反映してUI改善やチュートリアル調整などが行われ、より快適にプレイできる環境が整えられました。

今後のアップデートと「東京ゲームショウ2025」出展情報

今後、『ラタタン』はプレイヤーの意見を取り入れながら、さらなる改善と進化を続けていく予定です。

10月末には「スーパーフィーバー技」やラタタン成長要素などのアップデートが実施され、12月には「ダークラタタン戦」を含む新シナリオが追加される予定です。さらに、2026年春頃には新たなワールドと大型ボス戦も計画されています。

また、『ラタタン』は2025年9月25日から28日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」に参加します。Game Source Entertainmentブース内（ブース番号：02-C08）では、アーリーアクセス版の試遊台が用意され、試遊後には限定ピンバッジやリズムコマンドうちわなどの特別なノベルティがプレゼントされます。

さらに、強化なしの状態で特定のボスを撃破し、最初のワールドを制限時間内にクリアする「RTAチャレンジ企画」も実施されます。成功者には追加のプレゼントが用意されており、挑戦者を募集中です。

プロデューサーの坂尻一人氏は、「今回のアーリーアクセス開始はゴールではなく、新たなスタートライン。プレイヤーの声を聞き、改善と進化を重ねながら『ラタタン』を育てていきたい」とコメントしています。

Ratata Artsが開発するリズムアクションゲーム『ラタタン』のSteamアーリーアクセス版が配信開始されたニュースの紹介でした。

© 2025 Ratata Arts Co. Ltd. All rights reserved. Published by Game Source Entertainment.

