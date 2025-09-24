ストレスフリーな操作性で効率的にポイ活！ピクセラ ポイ活アプリ「エブリポイント」新モード

ピクセラは、ポイ活アプリ「エブリポイント」において、操作性と収益性を大幅に改善した「新モード」を2025年9月24日（水）より提供開始しました。

起動時広告や連続視聴制限が撤廃され、ストレスフリーな操作性を実現したほか、ポイント獲得機会を増やす新機能も追加されています。

ピクセラ ポイ活アプリ「エブリポイント」新モード

新モードの6つの特徴

今回の「新モード」は、ユーザーからの意見をもとに開発され、より快適でポイントが貯まりやすい環境を提供しています。

まず、起動時の広告がなくなり、すぐにポイ活を始められるようになりました。また、広告の連続視聴制限が撤廃され、好きな時に好きなだけポイントを獲得できます。さらに、広告視聴後に必ずポイントがもらえる「セカンドチャンス」や、大量ポイント獲得のチャンスがある「チケットみくじ」など、ポイント獲得機会が大幅に増加しました。

その他、ポイントで歩数をブーストできる新機能も搭載され、効率的なポイ活が可能です。

早期移行キャンペーン

「新モード」の提供開始を記念して、期間限定の「新モード早期移行キャンペーン」を実施します。

キャンペーン期間：2025年9月24日(水) 〜 2025年10月10日(金)

特典内容：「チケットみくじ」60枚をプレゼント

移行方法：アプリのトップページに表示される案内に従って移行します。

新モードへの移行後は、旧モードは利用できません。なお、旧モードは2025年11月12日（水）をもってサービスを終了する予定です。

新モードは、日々のポイ活がこれまで以上にスムーズで実りのある体験になるよう改善が重ねられています。

株式会社ピクセラが提供するポイ活アプリ「エブリポイント」の新モードの紹介でした。

