◇MLB ダイヤモンドバックス5x-4ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)

大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」で出場し、6回無失点と好投。試合後、逆転サヨナラ負けを許した救援陣について言及しました。

この日は4回までに8個の三振を奪うなど、ダイヤモンドバックス打線を圧倒した大谷投手。6回を終えて3点リードで勝利投手の権利を持って降板しました。

しかしドジャースは継投陣が7回裏に3点を返されると、9回は5番手のタナー・スコット投手が連続四死球でピンチを作り、犠牲フライとタイムリーで逆転サヨナラ負けを喫していました。

この日はナ・リーグ西地区で首位を争う2位パドレスが勝利したため、両チームのゲーム差は『1.5』に。試合後、苦戦しているリリーフ陣について大谷選手は「ブルペン陣も一丸となっていると思いますし、結果は出てない期間に関しては苦しいとは思いますけど、それでも前半はブルペンのおかげで勝っている試合はいっぱいあるので」と冷静にコメントします。

続けて打線についても「最近、下位打線を中心に粘り強く得点するゲームも増えていると思うので、ポジティブな部分もある。少しうまくいっていない部分というのもあると思うので、あと少しですけどね、みんなで頑張りたい」と語り、残りのレギュラーシーズン5試合に向けて前を見据えました。

大谷選手は、前回登板となった17日のフィリーズ戦でも5回を被安打0、無失点と好投。しかし、4点リードの6回に救援陣が6点を奪われて逆転負けを喫し、8月28日に今季初勝利をあげて以来勝利から遠ざかっています。