J1サンフレッチェ広島の日本代表GK大迫敬介（26）とFWジャーメイン良（30）が24日、都内で26年W杯北中米大会公式スポンサーの家電メーカー「ハイセンス」の新製品発表会に登場した。

世界最大級となる116インチ大画面液晶テレビ116U9Rシリーズの発売を記念してゲスト出演し、実際に大画面でW杯のプロモーション動画を視聴。大迫は「画質がきれいで、現地で見ているかのよう」と驚きながら「GKがテレビに映る時は（相手から）攻められている時なのでよろしくないけど（W杯の）前回大会はPKで敗れてしまったので、PK戦で自分が止めて勝っている姿を大々的に映してもらえたらうれしい」とアピールした。

ジャーメインは今季リーグ開幕戦となった2月の横浜M戦でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝き、クラブトップパートナー企業のエディオンからハイセンスの液晶テレビが贈られており「スポーツを見るのに最高のテレビ」と絶賛した。

日本代表は来月にパラグアイ、ブラジルと対戦する。大迫は鈴木彩艶（パルマ）らとの正GK争いへ「（W杯で）メンバーに入るだけでなく、日本の守護神として優勝に導けるくらいの存在になっていきたい」と決意新た。ジャーメインは国内組で臨んだ7月の東アジアE―1選手権で代表デビューし大会MVPを獲得したが、今月の米国遠征は招集されなかっただけに「まずはクラブで結果を出した先にチャンスがある。0・1％でも可能性があると思うので自分次第」と強い思いを語った。