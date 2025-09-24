アーティストグループ「Number_i」が、米ニューヨーク・マンハッタンのタイムズスクエアに登場しました。



【写真を見る】【 Number_i 】米NYタイムズスクエアに登場 平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太の3人が152mの高さから街区を囲む 新アルバムとSpotifyのコラボ広告





平野紫耀さん・神宮寺勇太さん・岸優太さんの3人が登場したのは、タイムズスクエアの真ん中にそびえ立つ「Two Times Square」と「Duffy’s Duo」。ランドマークとして世界的に有名なこの建物に、オレンジ色を基調とした広告画像が登場。そこには、鮮やかのオレンジ色の壁面をバックに、グレーのフードジャケットを緩く着こなしてポーズを取る平野紫耀さん・神宮寺勇太さん・岸優太さんの3人が映し出されています。









Two Times Squareの一番上のサイネージは地上約152メートルに位置し、タイムズスクエア全体を見下ろす、圧巻の登場となりました。ビジュアルは他の衣装によるものや、大きく開けた口の中で3人が不敵に笑う “キモカワ” なイラストも使われていて、夜のNYを驚きと共に彩っていました。



今回のアルバム「No.II」は「Number_i」による2nd Full Album。今月15日に先行配信された「Numbers Ur Zone」や最新シングル「未確認領域」などを含む全16曲が収録されています。

【担当：芸能情報ステーション】