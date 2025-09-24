俳優の清水尋也被告と一緒に、清水被告の自宅で乾燥大麻を所持したとして、俳優の遠藤健慎容疑者が逮捕されました。

所属事務所が、今回の件について公式サイトにコメントを表明しました。



弊社所属・遠藤健慎に関する報道について。



弊社所属・遠藤健慎に関する報道について。



平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。



弊社所属俳優・遠藤健慎に関する報道につきまして、現在、関係各所と連携のうえ

事実関係を確認しております。





この度は、関係者の皆さま、ならびに日頃よりご支援くださっている皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。今後の対応につきましては、確認が整い次第、速やかにご報告申し上げます。2025年9月24日株式会社ヒラタオフィス





所属事務所の関係者は、TBSテレビの取材に対し「今、状況を確認しているところ。現段階ではコメントは出来ない。昨晩、マネージャーから（遠藤健慎容疑者と）連絡がつかないと聞いていた。捜索願いを出した方がいいのではと話しをしていた。今日のニュースを見て知った」と、語りました。更に、「容疑が事実であれば『契約解除』」と、明かしていました。



