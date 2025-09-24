10金使用の｢東京都議バッジ｣がオークションサイトに　金高騰のなか転売か　バッジは「貸与」のはずが再選したら「2個目」

24日から始まった東京都議会。小池都知事は、物価高対策や先日閉幕した世界陸上について話しました。

そんな中、議員しか身に付けられないあるものが話題となっています。

24日の「ソレってどうなの？」は、「返されない議員バッジ 金高騰で転売も？」をテーマにお伝えします。

選挙で当選すると渡される議員バッジは、議員であることを示す大切なものです。

都議会議員のバッジには「10金」が使われていて、1個あたりの単価は4万7355円です。

これは前回の2021年に配布された時と比べて約3.6倍に上ります。

その理由は、金の価格高騰です。

24日に公表された店頭小売価格も最高値を更新し、1グラムあたり1万9808円となっています。

そんな中、金が使われ決して安くはない都議会議員バッジがオークションサイトで売られていたことが発覚し、議員が声を上げました。

「転売されていること自体は本当に議員としてあるまじきことだと考えている」と語るのは三戸安弥都議（36）。

実際に議員バッジを見せてもらうと、裏面には当選した選挙と番号が書かれています。

自由を守る会・三戸安弥都議：

現役の方が議員バッジを売っていたら番号でわかります。そういうことは現職の方はしないんじゃないかなと私は思いますね。

街の人からは、「怖いなって思いますね。それで偽装とかされる可能性もあるってことですよね。今、警察の服とかもそうじゃないですか。バッジで不正使用されるんじゃないかな。学校とかにもすんなり入り込めそうだなと思いました。入学式・卒業式に都議会の議員がいらっしゃる姿を見たことがあったので」「ありえないでしょう。わかっちゃうでしょ、出どころ。例えば、バッジを付けて公的な機関に入ったら、周りが勝手に議員だと勘違いする。議員何十人も、都議会だと百人を超える。一人一人覚えてるわけではないけど、バッジ付けてれば議員だろうと思う」「お金のため以外考えられない。お金十分もらってるはずなのに。悪ふざけで今回は分からないですけど、そういうのちゃんとチェックした方がいい」と驚きや心配の声が上がりました。

さらに三戸都議は、2025年6月に都議選で再選した時に議員バッジの扱いに驚いたといいます。

自由を守る会・三戸安弥都議：

私自身も2回目の選挙に当選させていただきました。その時に新しく議員バッジが貸与されたので、「手持ちのものが2個になってしまうので最初のものを1個お返しします」というふうに（都議会の議会局に）言ったら、「いや回収してないので、そのままお持ちください」と言われた。

都議会の規定では「貸与」となっているにもかかわらず、実際には任期が終わっても回収されていないんです。

以前、江東区議を務めていたときは、区議を辞めるときに議員バッジを事務局に返納していたため、任期を終えたら返すものだと思っていたといいます。

自由を守る会・三戸安弥都議：

元々はこれ、皆さん都民の方から支出いただいた税金で作られているもの。都民の方に返されるのが当然だと思うんですけれども、それが議員個人の収入や財産になってしまうというのはいかがなものか。

三戸都議は、普段は貸与されている10金のバッジではなく、金メッキ製のスペアを購入して胸に着けているといいます。

自由を守る会・三戸安弥都議：

私はこれ（本章）を持ち歩くのが非常に怖くて、すぐにこのスペア章という金メッキ製のものを購入して使ってる。全く見た目で、見ていただいてわかると思うんですよ。変わらないんですね。

ちなみに衆議院事務局によりますと、国会議員バッジには金メッキが使われているそうです。

過去には偽の議員バッジを付けて議員になりすまして庁舎に侵入するという事件もありました。

都民の代表である議員が着用するバッジ。

管理は厳重にお願いしたいものです。