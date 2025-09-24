9月23日、3児の母である丸高愛実がInstagramを更新した。

【写真】長女は補助輪ナシ！自転車SHOTなども公開

丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「公園へ」「緑がたくさんで気持ちー」「地元の仲良しちゃんにもばったり会えて 嬉しかった」と3人の子供たちを連れてお出かけしたことを報告。

続けて、「息子は歩けるようになって 外歩くのが楽しいみたい」と、先月1歳になった息子の成長にも触れると、自転車に乗る娘たちの写真や、歩く息子の姿など、公園を楽しむ様子を披露した。

この投稿に対し、ファンからは、「すごーい」「さすが運動センスあり！」「成長に感動」「仲良し家族でいいですね」「可愛すぎる」「楽しそう」といった声が寄せられていた。

丸高は2016年に柿谷曜一朗氏との結婚を発表し、2018年に長女、2021年に次女、2024年に長男の出産を報告。なお、2025年1月18日に現役引退を発表した柿谷氏は、2025年4月2日に一般社団法人日本テックボール協会のPAT（プレイングアンバサダーオブテックボール）に就任したことが発表されている。

画像出典：丸高愛実オフィシャルInstagramより