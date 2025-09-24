「ZARA×ディズニー」が神コラボすぎる…。おしゃかわなパークコーデで秋ディズニーへGO〜！
「ZARA（ザラ）」から、ディズニーのミッキー&フレンズに着想を得た、とびきりかわいいアイテムが登場。9月25日（木）より、ZARAの一部店舗と公式オンラインストアで販売がスタートします。
スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催中の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのパークコーデに取り入れるのもおすすめですよ。
「ZARA」のディズニーコレクションがかわいすぎ
イギリス・ロンドンを拠点に活動するファッションスタイリスト、Harry Lambert（ハリー・ランバート）氏とZARAによる、3回目のコラボレーションとして登場した、「AW GEE! WOW: HARRY LAMBERT FOR ZARA X DISNEY」コレクション。
ランバート氏のディズニーやキャラクターへの愛からインスピレーションを得たこのコレクションは、単体で着たりペアルックで着たりと、さまざまなコーデを楽しめそうです◎
ディズニーのカラーパレットから鮮やかな色彩を取り入れつつ、レトロな雰囲気をまとうシルエットのアイテムがラインナップ。
大胆なボタンや、きちんと感のある襟、ふわふわとした素材の襟など、遊び心のあるデザインとワクワクする色合いが特徴です。
今回は、ウェアラインナップのなかからトップスをピックアップしてご紹介します。
秋冬のディズニーコーデにぴったりなトップス
ウィメンズラインは、秋冬のディズニーコーデにぴったりなトップスがたっぷり登場。
ポップな配色に気分が上がる「半袖Tシャツ」には、グーフィーやミッキー、ミニー、デイジーがフロントにあしらわれていますよ。
肌寒くなるこれからの季節は、羽織りの下にさりげなく忍ばせてもかわいい予感。
「長袖Tシャツ」は、ミントグリーンとブラウンのツートーンが、爽やかでおしゃれです。まさに今の時期に1枚で着られるアイテムですね。
寒い季節が待ち遠しくなる「カーディガン」は、大胆にカラーリングされたボーダーや、デイジーが編み込まれたようなデザインがかわいい！
「セーター」は、深めのブラウンに、探偵ごっこをしているプルートとミッキーが映えます。
セーターとセットで着るとより洗練された雰囲気になれるボトムもラインナップしているので、気になる人は公式オンラインをチェック。
原宿ポップアップでフルコレクションがお目見え
東京・原宿のCRANES 6142では、9月25日（木）から10月3日（金）まで、ポップアップが開催予定。
イベントでは、フルコレクションが並ぶほか、ランバート氏とZARAが描くディズニーコレクションの世界観を体験できそうです。
事前にオンライン特設ページかZARA公式LINEで予約するのがおすすめですが、予約なしでも入場できるので、ぜひ気軽に足を運んでみてくださいね。
ハロウィーンディズニーにZARAコレクションはいかが？
ディズニーデザインのZARAコレクションは、人気になること間違いなしだから、早めにゲットするのがおすすめです。
「AW GEE! WOW: HARRY LAMBERT FOR ZARA X DISNEY」のアイテムを着て、ぜひハロウィーンディズニーを楽しんでみてはいかが？
AW GEE! WOW: HARRY LAMBERT FOR ZARA X DISNEY POP UP IN TOKYO
場所：CRANES 6142（東京都渋谷区神宮前6-14-2）
期間：2025年9月25日（木）〜10月3日（金）
営業時間：11:00〜20:00
イベント特設ページ
https://www.zara.com/
ZARA公式LINE
https://page.line.me/553xlfnf
ZARA公式オンラインストア
https://www.zara.com/jp/
参照元：株式会社ＩＴＸジャパン プレスリリース
