7年もの間、空き地となっている金沢駅前の旧都ホテル跡地。この土地を所有する近鉄不動産が、日本海側トップクラスの高さを誇る官民複合ビルの開発を計画していることが分かりました。

ようやく動き出した跡地の活用について、街の人の声を聞いてきました。

日本海側トップクラスの高さへ

長年、空き地となっている金沢駅前の都ホテル跡地。9月21日、土地を所有する近鉄不動産の幹部と金沢市の村山卓市長、馳浩石川県知事らが懇談し、近鉄不動産側から日本海側随一の高さを誇る官民複合ビルを建設する構想が示されました。

村山卓 金沢市長「少なくとも本州の中の日本海側で1番、（金沢に）最初に降り立ってすぐ見える場所にふさわしい建物が建つことを期待している」

現在、県内で最も高い建物は、ホテル日航などが入る高さ130メートルのポルテ金沢。今後、都心軸エリアが国の「都市再生特別地区」に指定されれば、高さや容積率などの規制にとらわれない開発が可能になります。

日本海側トップクラスを目指すとなれば、現在、新潟市で建設が計画されているビルの高さ150メートルを上回ることになります。

新たなビルの上層フロアにはホテル、中層に居住スペース、下層フロアに公共スペースを設ける計画です。

街の声「期待」と「景観への懸念」

街の人「待ちに待ってるという感じです。せっかくこんな良い土地、観光客もたくさんおいでるのに」「一般の市民も入りやすい（施設）、上はホテルとかではいいから、下はデパートとか入るといい」

街の人「高層建築、高いのは金沢にふさわしくないんじゃないかと思って、周りと突出しない方がいいかな。新しい施設だから中に（商業施設が）入るのは良いけど、やっぱり景観が心配」

観光客「ごはん屋が結局少ないから、全国どこにでもあるところで食べちゃうので、金沢を感じられるようなごはん屋さんが入ると良い」

都ホテル跡地の真裏に立つ創業63年の割烹料理店は。

大名茶家・吉岡典昭代表取締役「壊してそのあとすぐビルが立つと聞いていたので、楽しみにしていたが、コロナの影響もあるのかそれが白紙になってダラダラともう7年もたってしまったという感じで、早く動いてほしいなとは思っていた」

ビルの開発構想に期待が高まるといいます。

大名茶家・吉岡典昭代表取締役「ウェルカムですね。夜になると真っ暗になる。昔は（都ホテルの）電気があった。金沢駅の正面玄関で真っ暗というのはおかしいですから、治安もあまりよくないし、何かできてくれた方が私たちにとってもうれしい」

今後の課題は「工期」と「建設費」

一方、新潟市の古町地区で計画されている高さ150メートル・地上37階建てのビルは、人手不足などを理由に当初2029年以降としていた完成時期が未定に。

長い工期に加え、高騰する建設費も課題になる高層ビルの計画に、村山市長は。

村山卓 金沢市長「特に高いものを建てれば建てるほど、コストがかかるという状況。その辺りを考えながらの判断にはなると思うが素晴らしいものを建てていただけると期待している」

ようやく動き出した駅前の一等地の再開発。北陸の新たなランドマーク誕生となるのか、開発計画から目が離せません。