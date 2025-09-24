2024年、地震と豪雨で二重被災した石川県輪島市町野町に開局した臨時災害放送局「まちのラジオ」。24日、大物アーティストが生放送に登場しました。

7月、地域住民に生活や防災情報を伝えるため開局した「まちのラジオ」。

これまでにも人気アイドルのメンバーや人気俳優が訪れていますが、今回、収録に参加したのは…

「すごい視線が熱いです。では紹介します、今井翼さんです」

今井翼さんは、被災地支援で能登訪問を続ける

俳優・アーティスト 今井翼さん「きょうはよろしくお願いいたしますお願いします町野の皆さん、輪島の皆さんこんにちは、よろしくお願いします」

MROラジオ特別番組の企画でまちのラジオに出演しました。

今井さんは震災後、何度も能登を訪れ、被災地の支援を行っています。

ラジオ番組「Ｑ：何度も来るのには理由がある？」

今井翼さん「何度かこちらにお邪魔させていただくと、やっぱり風化させてはいけないっていうことを全国の皆さんにもご理解いただきたいなという思いがある」

これまでの被災地での取り組みや町野町の印象を話す中、ラジオから今井さんにお願いが…

町野復興プロジェクト実行委員会・山下祐介さん「すごく図々しいお願いではあるんですが。今井さんにもサインと、今井さんからこの我々、この町野町の人たちにとって元気が出る言葉も一言あわせて書いていただきたい」

今井翼さん「ぜひぜひ」

今井さんが書いたのは・・・「ひとりじゃない。大丈夫」

今井翼さん「サインにも書かせていただいたんですけど、1人じゃないし必ず誰かがいるっていうことを忘れずに歩んでいただきたい」

町野復興プロジェクト実行委員会・山下祐介さん「地域の人たちは何か報道とかが減るにつれて何か忘れられてるんじゃないかっていうことをよく口にされるんですけれど今井翼さんのように、いやそんなことないよと。1人じゃないんだよと。また町野にも来るし応援してるからっていうコメントをいただけると本当にこの地域元気に元気をもらえたんじゃないかなって思います」

住民の憩いの場を訪問し住民たちと交流

今井さんはこのあと、地域コミュニティの憩いの場を訪れ、住民たちと交流を深めました。

今井翼さん「どんな場所ですか？」

住民「コーヒー飲んだりお話ししたり。憩いの場」

今井翼さん「気分転換はいいですよね」住民「仮設に閉じこもってるよりコーヒー飲んだ方がいい」

今井翼さん「まだまだ復興に対して時間や力が必要だと思いましたし、大きなことができなくても、この町に来ること何か少しでも皆さんが笑顔になったり活性化することがすごく大事なんだなというふうに思いましたね」

収録したMROラジオ特別番組は、11月1日午後8時から放送予定です。