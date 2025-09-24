「オオタニの素晴らしい投球があったにもかかわらず…」ド軍ブルペン陣“崩壊” 指揮官も指摘した惨敗に共通するテーマ
ロバーツ監督がブルペン陣の現状を指摘した(C)Getty Images
ドジャースの不安定なリリーフ陣で、10月のポストシーズンを乗り越えられるのだろうか。
チームは現地時間9月23日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に4−5で逆転サヨナラ負けを喫した。大谷翔平が6回無失点8奪三振と好投したが、4−0で迎えた終盤3イニングをリリーフ陣が守り切れなかった。
【動画】守護神スコットが粘れず…ペルドモにサヨナラ打を浴びたシーン
9回にマウンドに上がったタナー・スコットはまたもやセーブ失敗に終わった。いきなり死球、四球と連続で歩かせると、犠打を決められ一死二、三塁。左翼への犠飛とサヨナラ打であっさりと2得点を奪われた。
米メディア『ClutchPoints』は「ショウヘイ・オオタニの素晴らしい投球があったにもかかわらず、ドジャースは崩壊し、ホームのダイヤモンドバックスに5対4で敗れた。こうした惨敗に共通するテーマは、ストライクが取れないことだ。ドジャースのリリーフ陣は常にカウントを悪くし、ダイヤモンドバックスの反撃を非常に楽にさせてしまった」と指摘した。
米紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者によれば、デーブ・ロバーツ監督は「それは、怖気づいているか、もしくは慎重になりすぎているかのどちらかだという兆拠だ」と述べたという。
同メディアは「特にスコットの苦戦は最も懸念されている」とし、「球団は、この炎の速球を投げる左腕がプレーオフで違いを生み出す選手になると信じ、4年総額7200万ドル（約112億円）の契約を与えた。しかし、2025年の過酷なシーズンを経て、多くのファンはスコットが10月にはアクティブロースターにすら入るべきではないと主張している」と、期待外れの状況から多くのファンから批判を浴びていることに言及。
さらに「ドジャースの不安定なブルペンは、ストライクを投げ始める必要がある。さもなければ、極めて脆い状態でプレーオフに突入することになる」と警鐘を鳴らしている。
記事では「もしデーブ・ロバーツ監督の言うように、投手が『怖気づいているか、慎重になりすぎているか』だとしたら、彼はすぐにでも彼らに自信を持たせるべきだ」と主張。
ただ、ポストシーズンはすぐ目の前に迫っているだけに、ブルペン陣はプレッシャーを乗り越え、劇的に生まれ変わることができるのか。注目が集まる。
