ダイドードリンコは、今年秋冬の新商品として、「金のおしるこ」を10月6日から発売する。

「金のおしるこ」は、2009年の発売以来、こだわりの味わいで多くの消費者に好評を得てきた。

今回のリニューアルでは、商品名にもある“金”のイメージを、光沢感のある上品なパッケージデザインで表現し、見た目からも高級感と品質への信頼感を演出した。

味わいについても、丹念に仕込んだ厳選小豆を使用し、なめらかな口当たりを追求した。ふっくらとした小豆の粒入りで、冬の小腹満たしにもぴったりなおしるこに仕上げている。

ほっとひと息つきたいときや、おいしく小腹を満たしたいときは、こころもからだも温まる「金のおしるこ」をぜひ楽しんでほしい考え。

商品特長は、丹念に仕込んだ厳選小豆を使用し、なめらかな口当たりを追求した。「小豆由来の苦味対策」をすることで、より多くの人に愛される味わいに仕上げた。「ふっくら小豆粒入り」でしっかり小腹を満たしてくれる。

［小売価格］160円（税別）

［発売日］10月6日（月）

ダイドードリンコ＝https://www.dydo.co.jp